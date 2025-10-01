Falso perito del Tribunale truffa un’anziana nel salernitano: 17enne nei guai

Il giovane avrebbe raggirato un’anziana riuscendo a impossessarsi di denaro e preziosi prima di darsi alla fuga. Il 17enne è stato trasferito in comunità

Carabinieri

Il 28 settembre i Carabinieri della Stazione di Bellizzi hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del collocamento in comunità emessa, su richiesta della competente Procura della Repubblica, dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di un 17enne, residente nella provincia di Napoli.

L’operazione

L’indagato, qualificandosi quale perito del Tribunale incaricato della ricognizione di beni e valori preziosi, si introduceva fraudolentemente nell’abitazione di un’anziana e dopo averla convinta ad esporre il denaro e i gioielli, improvvisamente se ne impossessava e si dava alla fuga. L’attività investigativa condotta dai Carabinieri, a seguito della denuncia sporta dalla persona offesa, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato nonché del correo maggiorenne, pluripregiudicato per reati della stessa specie.

“La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento”.

