Eventi in Cilento: un weekend ricco di appuntamenti dall’11 al 13 Luglio

Il Cilento si anima con un fine settimana denso di eventi che spaziano dalle celebrazioni religiose alle manifestazioni culturali, passando per sagre gastronomiche e serate musicali.

Un calendario fitto che promette di soddisfare ogni interesse, valorizzando le tradizioni locali e promuovendo la cultura del territorio.

Celebrazioni religiose e Feste patronali

Le festività dedicate alla Madonna del Carmine sono protagoniste in diverse località. Ad Agropoli, la Parrocchia Madonna del Carmine celebra la sua Santa Patrona con un solenne novenario dall’11 al 16 luglio, con Rosario e Santa Messa serali.

Anche a Ascea, la Parrocchia Forania “Gelbison-Alento” e la Parrocchia SS. Eustachio e Nicola celebrano Maria SS.ma del Carmine con solenni festeggiamenti dall’11 al 16 luglio. La serata dell’11 luglio prevede un Rosario e la Santa Messa. Il 12 luglio si terrà il rito dell’abito per tutti i bambini che desiderano riceverlo.

A Sant’Angelo a Fasanella, la Parrocchia Santa Maria Maggiore celebra la Festa di Santa Lucia dall’11 al 16 luglio. Gli eventi dell’11 luglio includono la recita del Santo Rosario e la celebrazione Eucaristica. Simili appuntamenti sono previsti per il 12 e 13 luglio, con il triduo a Santa Lucia.

Cultura, spettacoli e tradizioni

Il Festival dei Girasoli, a cura di Agora’ Mediterranea e Palazzo di Lorenzo a Ceraso, propone un ricco programma. L’11 luglio, alle 17:00, si terrà la presentazione del festival, seguita alle 18:00 da un incontro/dibattito sui beni confiscati e alle 21:00 dal concerto di RittAntico con musica popolare cilentana. Il 12 luglio prevede, alle 16:30, l’inaugurazione di una mostra fotografica intitolata “Popoli in cammino” del fotogiornalista Francesco Malavolta. Alle 18:00 ci sarà un dibattito su “I Confini dell’accoglienza: Comunità resistenti – Resilienti“, e alle 21:00 la proiezione serale del film “Lo Capitano“, seguita da un dibattito con Mamadou Kouassi. Il 13 luglio, alle 9:30, si terrà un seminario di formazione su “Agricoltura biologica e valorizzazione territoriale del paesaggio” a cura del Biodistretto Cilento, e alle 20:30 un apericena con prodotti coltivati su beni confiscati.

A Perdifumo, il 13 luglio alle 20:30, si terrà l’evento ARTE VIVA Perdifumo con la presentazione del libro “Siamo tuttə Frida” dell’autrice Paola Quatrale, con prefazione di Giovanna Mulas. Il libro celebra “la Libertà attraverso Frida Kahlo, simbolo di resistenza e lotta contro discriminazioni e oppressioni“.

Ad Albanella Borgo San Cesareo, il 12 luglio è la Giornata per la Vita e per Vito. Dalle 17:30 ci saranno animazioni con gonfiabili e laboratori creativi per bambini. Alle 21:30 è in programma il Concerto per la Vita con Tartaglia Aneuro e GNUT. L’evento include anche una dimostrazione di primo soccorso BLSD a cura di ODV “C. Speranza” e un’area food.

A Santa Maria di Castellabate, il Festival del Mare si svolgerà il 12 e 13 luglio. Il 12 luglio prevede, dalle 09:00, il Battesimo del Mare e la propedeutica alla subacquea presso la Spiaggia dello Scario, con un Open Day SUP. Alle 20:00, in Piazza Punta dell’Inferno, si terrà una Serata Gastronomica dedicata al pesce azzurro. Dalle 19:00, in Col Mare l’Arte, ci sarà un laboratorio di pittura e, a seguire, mercatini artigianali. Alle 21:30, il Concerto di Tarantammorria con musica popolare. Il 13 luglio prevede un corso di materazzo in Lungomare Perrotti e, alle 21:00, Notte Blu con artisti di strada, animazione e musica in Piazza Lucia, seguita alle 22:00 dalla cerimonia di consegna della Bandiera Blu e alle 22:30 dal Concerto Tribute Band Jovanotti.

A San Antuono di Torchiara, il 12 luglio alle 21:30, in Piazza Torre, si esibirà la POOH Tribute Band “Noi con Voi” con il loro “Live Tour 2025”, per rivivere “tutta la Magia e l’Emozione dei Pooh“.

Enogastronomia e iniziative per l’ambiente

A Vallo della Lucania, dal 11 al 13 luglio, Piazza Vittorio Emanuele ospiterà l’International Street Food, un’occasione per gustare specialità culinarie da diverse tradizioni.

Infine, a Laureana Cilento, il 12 luglio alle 7:45, si terrà una Passeggiata Ecologica per “un comune più pulito“. Il punto di ritrovo è sulla SP 46 bivio Laureana-Comunità Montana. Un’iniziativa volta a sensibilizzare sull’importanza della cura dell’ambiente.