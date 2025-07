Cilento in festa: il calendario delle sagre estive da non perdere

Durante i mesi estivi, il Cilento si conferma una delle mete più ambite non solo per le sue coste incontaminate e le spiagge cristalline, ma anche per un ricco calendario di sagre e feste che celebrano l’eccellenza gastronomica locale. Questi eventi, molto attesi dai turisti, rappresentano un momento di aggregazione e riscoperta delle radici culturali per i residenti, trasformando i centri storici e i borghi in vivaci luoghi d’incontro.

Un patrimonio di tradizioni enogastronomiche

La cultura locale trova una delle sue massime espressioni nella gastronomia, offrendo ai visitatori l’opportunità di degustare autentiche prelibatezze strettamente legate alla storia e al territorio. Le sagre cilentane, distribuite lungo l’intero arco dell’anno in diverse località, si configurano come appuntamenti imperdibili per chi desidera esplorare i sapori e le tradizioni locali.

L’identità e il fascino delle sagre cilentane

Ogni evento possiede una propria identità distintiva e un fascino peculiare. Tuttavia, tutte le sagre condividono un obiettivo comune: celebrare i prodotti tipici, la musica tradizionale e le usanze che da secoli caratterizzano la cultura cilentana.

Questi appuntamenti non sono semplici occasioni per assaporare il cibo, ma veri e propri percorsi sensoriali che narrano la storia di un territorio e delle sue genti.

Ecco l’elenco di appuntamenti gastronomici e sagre nel Cilento

Radici e Sapori dal 3 al 6 luglio Spinazzo di Capaccio Paestum

Festa della Birra dal 4 al 6 luglio Ogliastro Cilento

Sagra delle Sagre, dal 9 al 13 luglio a Bosco San Felice (Cicerale)

Strettule dal 18 al 20 luglio centro storico di Postiglione

Festa della Trebbiatura dal 18 al 20 luglio, dall’1 al 3 agosto Agropoli

Aperitivo cilentano inda a fiumara dal 18 al 20 luglio a San Mauro La Bruca

Festa della montagna 19 e 20 luglio Tamburo di Sicignano degli Alburni

Festa della cipolla 19-20 luglio/ 2- 3 – 9 -10 -23 agosto Vatolla

Sagra dei Sapori Tradizionali del Cilento dal 23 al 25 luglio Poderia

Miezzo a chiazza e indo ai purtuni 30-31 luglio e 1 agosto Sessa Cilento

Sagra del Cavatiello maglianese dal 31 luglio al 6 agosto Magliano Nuovo

Notte di Mezza Estate 1 e 2 agosto Castel San Lorenzo

Festa alla riscoperta di un Borgo Antico dall’1 al 3 agosto Eremiti di Futani

Festa della Melanzana e degli Antichi Sapori dall’1 al 3 agosto Abatemarco

Festa dei sapori cilentani dall’1 al 4 agosto Cicerale

Sagra della Brasciola e strangolaprievati dal 4 al 6 agosto Santa Lucia di Sessa Cilento;

Festa dell’antica pizza cilentana dal 6 all’11 agosto Giungano;

Festa nel bosco dal 6 al 13 agosto Perito

Festival dell’Aspide dall’8 al 10 agosto Roccadaspide

Zomba ra ca’ e ra’ la dall’8 al 10 agosto Acquavella

2^ Sagra dei Casalini in Valle dall’8 al 10 agosto Sala Consilina

I nuotti r’u pagliaro dall’8 all’11 agosto Pagliarole di Omignano;

Festa della Carne alla Brace dall’8 al 12 agosto Campora;

25esima festa Bontà di Bufala dall’8 al 14 agosto Matinella di Albanella;

Mojoca Festival degli artisti di strada dal 9 al 12 agosto Moio della Civitella;

Festa dei Sapori dal 10 al 14 agosto Rutino;

Cammenanne Spuzzulianne 11-12 agosto centro storico di Sicignano degli Alburni

Palio del Ciuccio dall’11 al 13 agosto Cuccaro Vetere;

Festa dei Ceci a Cicerale dall’11 al 14 Agosto;

U’ Sfriuonzolo sotto l’arco dal 12 al 14 agosto San Mango Cilento;

Sagra del Fusillo dal 13 al 23 agosto Felitto;

Sagra Montestella dal 15 al 17 agosto Omignano paese;

23^ Festa della Collina dal 16 al 19 agosto Arenabianca di Montesano sulla Marcellana;

Ciccimmaritati dal 17 al 23 agosto Stio;

Festa degli Antichi Sapori dal 18 al 20 agosto Mandia di Ascea;

Cuntaria dal 19 al 24 agosto Stella Cilento;

Festa del fico bianco del Cilento dal 20 al 24 agosto Giungano;

Ficoscia dal 21 al 24 agosto Orria;

La Rocca delle Arti dal 21 al 23 agosto Roccagloriosa;

Festival degli antichi suoni dal 29 al 31 agosto e l’1 settembre Novi Velia;

Sagra del fungo porcino dal 27 al 29 settembre Castelcivita;

Articolo in aggiornamento.

