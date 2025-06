Eventi del weekend: un fine settimana ricco di appuntamenti nel Cilento

Il fine settimana si preannuncia denso di appuntamenti tra celebrazioni religiose, eventi culturali e sagre gastronomiche che animeranno diverse località del Cilento.

Da Agropoli a Vallo della Lucania, passando per Ogliastro Cilento, Petina e Capaccio-Paestum, l’offerta è variegata e promette di soddisfare interessi diversi, dai cultori dell’arte agli amanti delle tradizioni locali e della buona cucina.

“I Colori dell’Estate” animano Agropoli

Il centro culturale “UP” in Piazza della Repubblica ad Agropoli ospiterà l’evento “I Colori dell’Estate“, che si terrà dal 20 al 22 giugno. L’iniziativa, in programma dalle ore 18:00 alle 20:30, offrirà un’occasione per immergersi in proposte culturali e artistiche, inaugurando di fatto la stagione estiva della città.

Festeggiamenti per i Santi Pietro e Paolo ad Agropoli

Sempre ad Agropoli, prenderanno il via dal 20 e proseguiranno fino al 29 giugno i festeggiamenti in onore della solennità dei Santi Pietro e Paolo, protettori della Città di Agropoli. Questa celebrazione, profondamente radicata nella tradizione locale, richiamerà numerosi fedeli e visitatori per condividere momenti di devozione e socialità, con un programma che solitamente include processioni e iniziative collaterali.

4° Memorial Gaetano Abbruzzese a Eredita

Sabato 21 giugno, la località di Eredita di Ogliastro Cilento ricorderà Gaetano Abbruzzese con la quarta edizione del Memorial a lui dedicato. L’evento avrà inizio alle ore 20:00 con una Santa messa eucaristica, seguita da un incontro Bikers in piazza. L’appuntamento coniuga un momento di ricordo spirituale con un raduno che richiamerà appassionati di motociclismo.

Sapori tradizionali alla Festa della Fragolina a Petina

Petina sarà la meta per gli amanti delle eccellenze gastronomiche locali nei giorni 21 e 22 giugno, quando si terrà la “Festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni“. La manifestazione celebra uno dei prodotti tipici più apprezzati della zona, la fragolina, offrendo ai visitatori l’opportunità di degustare specialità locali e scoprire le tradizioni culinarie del territorio degli Alburni.

Fiera del Baratto e dell’usato a Capaccio-Paestum

Gli appassionati di economia circolare e chi è alla ricerca di occasioni uniche avranno un appuntamento da non perdere a Capaccio-Paestum. Il 21 e il 22 giugno, presso la struttura del NEXT, ex-tabacchificio, si svolgerà la quinta edizione della Fiera del Baratto e dell’Usato in tour. L’evento rappresenta un’opportunità per dare nuova vita a oggetti e promuovere pratiche di consumo sostenibile.

Festeggiamenti Madonna delle Grazie a Vallo della Lucania

Infine, a Vallo della Lucania, avranno inizio dal 22 giugno e si protrarranno fino al 2 luglio i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Questa importante ricorrenza religiosa coinvolgerà la comunità in momenti di preghiera e celebrazione, sottolineando il profondo legame della città con le proprie tradizioni spirituali.