Esodo di turisti nel Golfo di Policastro: 107 persone controllate, scattano denunce e sanzioni

Nella serata di ieri, è stato effettuato un mirato servizio di controllo da parte dei carabinieri della compagnia di Sapri su tutto il territorio, finalizzato a monitorare l’ingresso dei turisti nel Golfo. Durante l’operazione, condotta con l’impiego di sette pattuglie delle stazioni dipendenti dalla Compagnia di Sapri, sono state denunciate quattro persone per guida in stato di ebbrezza.

Infrazioni al Codice della Strada riscontrate durante il servizio

Nel corso del servizio di controllo del territorio, sono state elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada. In particolare, sono state rilevate due infrazioni per guida senza patente, sei infrazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e altre sei infrazioni per revisione scaduta. Inoltre, sette veicoli sono stati sottoposti a sequestro poiché non coperti da assicurazione R.C., mentre sette motocicli/ciclomotori sono stati sequestrati in quanto i conducenti erano sprovvisti di casco protettivo.

Sequestro di sostanze stupefacenti e segnalazione di soggetti all’organo prefettizio

Durante il servizio di controllo del territorio, sono stati segnalati all’organo prefettizio tre soggetti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, con un sequestro complessivo di sette grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Risultati del servizio di controllo del territorio

Complessivamente, nel corso del servizio di controllo del territorio, sono stati controllati 72 veicoli e 107 persone, allo scopo di monitorare il flusso in entrata dei turisti nel territorio.

L’operazione ha portato alla denuncia di quattro persone per guida in stato di ebbrezza, all’elevazione di numerose contravvenzioni al Codice della Strada e al sequestro di veicoli e motocicli/ciclomotori non conformi alle normative vigenti. Inoltre, sono state segnalate tre persone all’organo prefettizio per possesso di sostanze stupefacenti.