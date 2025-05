“Ente riserve naturali regionali Foce Sele- Tanagro” e “monti Eremita-Marzano”: nominato il vicepresidente

L’ente Riserve Naturali Foce Sele – Tanagro e Monti Eremita Marzano annuncia con entusiasmo la nomina di Luca D’Ambrosio a Vicepresidente, già Assessore alla Sicurezza, Ambiente, Lavori Pubblici, Manutenzione, Sport, Rapporti con le Associazioni, Attività di tutela del Benessere e Valorizzazione dei borghi.

La decisione è stata presa dal Presidente Antonio Cuomo, in accordo con i membri della giunta, Antonio Forziati, Roberto Paolillo e Gaetano Pascariello, che hanno conferito all’assessore D’Ambrosio questa importante carica di rappresentanza e responsabilità.

Le prime dichiarazioni

“Ringrazio il Presidente Cuomo ed i colleghi della giunta per la fiducia che mi hanno accordato. Questa nomina rappresenta per me un motivo di orgoglio ed un incentivo a lavorare con ancora maggiore impegno per l’Ente Riserve. Già in precedenza, come assessore alla sicurezza e all’ambiente, avevo intrapreso iniziative importanti, e ora, con dedizione e impegno, continuerò a lavorare per valorizzare e tutelare il nostro patrimonio naturale, dando sempre più lustro all’Ente.”

L’Ente Riserve Naturali Foce Sele – Tanagro e Monti Eremita Marzano si congratula con Luca D’Ambrosio per questa importante nomina e si impegna a sostenere il suo operato nel percorso di tutela e valorizzazione delle aree protette.