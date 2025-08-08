Cilento

Ennesimo incendio a Pisciotta: distrutti ettari di vegetazione

Maria Emilia Cobucci

8 Agosto 2025

Un incendio di vaste dimensioni è divampato nel primo pomeriggio di oggi tra la frazione di Caprioli e il capoluogo di Pisciotta. Ad essere interessato dalle fiamme un intero versante collinare.

I danni

Diversi gli ettari di macchia mediterranea bruciati, in un’area già colpita nei giorni scorsi da un altro rogo. Sul posto necessario è stato l’intervento di due squadre della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo e dei Vigili del Fuoco del Dustaccamento di Policastro Bussentino.

Vi è la presenza anche dei Carabinieri Forestali di Pisciotta per le dovute indagini del caso. A coordinate i lavori il Direttore Operazioni Spegnimento (DOS) della Comunità Montana. Chiesto inoltre anche l’intervento del mezzo aereo della Regione Campania per cercare di domare il rogo nel minore tempo possibile.

Dall’inizio della stagione estiva sono diversi gli incendi che hanno interessato il Comune di Pisciotta, provocando notevoli danni a tutto l’ambiente circostante.

