“Emozioni ad alta quota”: San Giovanni a Piro celebra la Festa della Repubblica con un volo in mongolfiera

San Giovanni a Piro ha ospitato, il 2 giugno, un evento straordinario in occasione della Festa della Repubblica: un’ascensione vincolata in mongolfiera. L’iniziativa, inizialmente prevista per il 26 aprile e rinviata a causa del maltempo, rientra nel progetto “Cilento Vallo di Diano Experience“ per le città creative dell’Unesco, promosso nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con Capaccio Paestum come comune capofila.

Un’esperienza unica

L’evento ha permesso ai partecipanti di godere da una prospettiva insolita della bellezza paesaggistica e artistica di San Giovanni a Piro, sorvolando una zona panoramica che conduce al Pianoro di Ciolandrea e al Santuario di Pietrasanta. La scelta di questa soft adventure mirava a promuovere il patrimonio storico, architettonico e naturale del territorio.

“Voli sull’arte”

Oltre 150 voli hanno coinvolto numerosi bambini, offrendo loro la possibilità di ammirare il borgo alle falde del Monte Bulgheria, sospesi tra cielo e terra nei suggestivi colori del tramonto. L’iniziativa ha avuto un forte carattere inclusivo, consentendo anche ai portatori di disabilità motoria di vivere un’esperienza emozionante e senza barriere. I partecipanti sono stati invitati a catturare il momento e a condividerlo sui social media, utilizzando l’hashtag #cilentovallodidianoexperience.

Un messaggio simbolico

Durante il volo inaugurale, il Sindaco Ferdinando Palazzo, accompagnato dal Vicesindaco Pasquale Sorrentino e dalla Consigliera comunale Elisa D’Andrea, ha sventolato due bandiere: quella italiana e quella palestinese. Un gesto significativo che sottolinea l’impegno del comune nei confronti della causa palestinese.

San Giovanni a Piro, infatti, è stato il primo comune italiano a deliberare una richiesta al Governo per il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina, esprimendo solidarietà al popolo palestinese.