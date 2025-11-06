Emergenza truffe nelle Aree Interne, sindaco Guadagno: “attivi per tutelare gli anziani contro le truffe”

In seguito a delle truffe avvenute a danno di persone anziane in tutto il territorio e ad un episodio avvenuto ad Ottati, il sindaco del comune alburnino, ha promosso un incontro informativo

A cura di Alessandra Pazzanese

In seguito a delle truffe avvenute a danno di persone anziane in tutto il territorio e ad un episodio avvenuto ad Ottati, il sindaco del comune alburnino, ha promosso un incontro informativo, in collaborazione con i Carabinieri della Stazione di Sant’Angelo a Fasanella, con i Carabinieri del Parco e alla presenza del Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori e del Tenente Colonnello del Comando del Reparto Carabinieri Parco di Vallo della Lucania, Marcello Russo.

L’incontro si è tenuto poche settimane fa e, a ricordarne l’importanza ai microfoni di InfoCilento, proprio il primo citadino.

I fatti

I due anziani di Ottati furono raggiunti da persone che, fingendosi carabinieri, riferirono loro che uno dei loro figli si trovava in serie difficoltà e che aveva bisogno urgentemente di soldi e di beni di valore per essere cacciato dai guai.

I due coniugi, insospettiti, provarono a contattare il figlio, ma il loro telefono era stato manomesso e quindi la telefonata fu inoltrata direttamente sul cellulare di altri complici dei truffatori che, rispondendo, fecero finta di essere davvero il figlio e confermarono quanto raccontato dai finti carabinieri.

Leggi anche:

Ottati, si fingono carabinieri e truffano una coppia di anziani: rubati soldi e oro

La truffa

Una truffa studiata in ogni minimo dettaglio, dunque, per non destare alcun sospetto nei malcapitati. La coppia, scossa e convinta oramai che quanto raccontato fosse vero, consegnò ai truffatori tutto quello che aveva in casa: 2.500 euro in contanti e vari oggetti in oro.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Angela Merkel in Cilento: un tour tra storia e sapori locali

Visita a sorpresa dell’ex cancelliera tedesca. Tappa al Parco di Paestum, poi…

Massimiliano Gallo

Vallo della Lucania: tutto pronto per l’inizio della nuova stagione teatrale de “La Provvidenza”

La stagione partirà il 12 novembre con lo spettacolo di Massimiliano Gallo…

Franco Antonicelli

Nasceva oggi Franco Antonicelli: ad Agropoli il confino che divenne casa

Il confino ad Agropoli trasformò la vita di Franco Antonicelli, scrittore e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79