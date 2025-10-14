Emergenza truffe nel salernitano: «Si clonano anche i numeri dei carabinieri, fate attenzione»

I consigli del colonnello Filippo Melchiorre: «ecco come difendersi dalle truffe»

A cura di Ernesto Rocco

La recente attività posta in essere dalle forze dell’ordine che ha permesso di assicurare alla giustizia dei presunti truffatori (leggi qui), conferma l’attenzione delle forze dell’ordine a questa problematica diffusa.

I consigli dei carabinieri

Il colonnello Filippo Melchiorre, a capo dei carabinieri di Salerno, ha fatto il punto sottolineando come «la prevenzione è costante». «Ci rivolgiamo anche alle parrocchie – aggiunge – che sono frequentate soprattutto da anziani».

Purtroppo però, anche i truffatori cambiano il loro modo di agire e le truffe si evolvono. I consigli, però, sono sempre gli stessi: «Nessuna forza dell’ordine, operatore bancario o di ufficio postale chiederà mai denaro contante e ancor di più oggetti in oro. Nel dubbio bisogna chiamare il 112 al quale rispondono operatori consapevoli di quanto accade».

La clonazione dei numeri

Negli ultimi tempi le forze dell’ordine sono riusciti anche a clonare i numeri dei comandi carabinieri: «Nel momento in cui però si chiede denaro questo deve suscitare perplessità e indurre a chiamare il 112» ha precisato il colonnello Melchiorre.

