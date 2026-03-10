Emergenza mareggiate a Capitello: Comune corre ai ripari

Il mare non ha avuto pietà. A Ispani, lungo il litorale di Santa Maria delle Piane, la forza delle onde tra il 12 e il 13 febbraio scorsi ha lasciato dietro di sé uno scenario di devastazione. Le barriere protettive, nate per difendere il centro abitato, sono state letteralmente smembrate dal maltempo.

Le criticità

La situazione più critica riguarda il Condominio Ippocampo. Qui, il crollo della scogliera ha permesso al mare di arrivare a colpire direttamente i palazzi, minacciando la stabilità delle fondamenta. Ora il comune ha avviato una corsa contro il tempo per evitare il peggio.

Comune corre ai ripari

Il Comune ha risposto immediatamente attivando lavori di somma urgenza per oltre 240mila euro. Da palazzo di città hanno evidenziato il “rischio di compromissione delle strutture”. Nonostante le difficoltà meteo che hanno rallentato l’avvio del cantiere, le ruspe sono già in azione per ricostruire la difesa costiera.

Ma i costi sono ingenti. Per questo, l’Amministrazione ha già chiesto alla Regione Campania lo stato di calamità naturale, come già fatto anche dal vicino comune di Vibonati.