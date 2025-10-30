Emergenza idrica, a Stella Cilento, incontro pubblico con il Presidente della CONSAC

Il Comune di Stella Cilento ha annunciato un incontro pubblico con il Presidente della CONSAC Gestioni Idriche S.p.A., dott. Gennaro Maione, previsto per venerdì 7 novembre 2025 alle ore 18:00 presso la Biblioteca Comunale di San Giovanni, frazione di Stella Cilento.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Massanova, nasce con l’obiettivo di affrontare in modo diretto e trasparente le problematiche legate alle interruzioni del servizio idrico che, negli ultimi mesi, hanno interessato il territorio comunale.

L’incontro rappresenta un momento di confronto aperto con la popolazione, durante il quale i cittadini potranno dialogare con il vertice dell’azienda che gestisce la rete idrica del Cilento, esponendo segnalazioni, disagi e proposte.

L’invito alla partecipazione

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare all’appuntamento, sottolineando l’importanza di una collaborazione costruttiva tra istituzioni, gestore del servizio e comunità locale per individuare soluzioni efficaci e durature alle difficoltà che hanno interessato le utenze nelle ultime settimane.