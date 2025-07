Emergenza furti nel Cilento: a Futani incontro istituzionale per la sicurezza

Si è svolto ieri, presso l’aula consiliare del Comune di Futani, un incontro istituzionale promosso dal sindaco Dario Trivelli per affrontare congiuntamente l’allarme sicurezza che sta interessando numerosi comuni cilentani.

Alla riunione hanno partecipato diversi sindaci e amministratori locali, chiamati a un confronto operativo per arginare l’ondata di furti che da settimane preoccupa la popolazione. Il sindaco Trivelli ha aperto i lavori ringraziando i presenti e ha reso noto di essere stato convocato nella giornata precedente dal Prefetto e dal Questore di Salerno.

L’incontro in Prefettura si è svolto per fare il punto sulle iniziative messe in campo e sulle richieste provenienti dai territori interessati. “Ci siamo confrontati con le autorità competenti, che hanno espresso solidarietà e manifestato attenzione concreta alle nostre istanze”, ha dichiarato Trivelli.

Tra le principali misure emerse, il rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine e della pubblica sicurezza, con un’attenzione particolare alla fascia costiera, considerata più esposta. Sul fronte tecnologico, è stata confermata l’intesa tra la Prefettura e Anas per dotare ogni svincolo autostradale — da Battipaglia verso sud — di lettori automatici di targhe. I dispositivi sono attualmente in fase di gara e rappresentano un passo strategico per il monitoraggio e la prevenzione dei crimini.

Il sindaco Trivelli ha inoltre proposto di estendere queste misure anche alle arterie secondarie, come la Variante della Strada Statale 18. Al centro dell’attenzione anche la videosorveglianza privata: il Prefetto ha invitato le attività commerciali già dotate di impianti a collegarsi ai sistemi informativi delle forze dell’ordine, al fine di legalizzare e rendere più efficaci i dispositivi esistenti.

Un’ulteriore proposta sollevata dal primo cittadino di Futani riguarda la revisione dei criteri di premialità nell’assegnazione dei fondi destinati ai sistemi di videosorveglianza comunale, con l’obiettivo di incentivare un maggior numero di installazioni e migliorare le infrastrutture esistenti.

L’incontro si è concluso con un appello congiunto a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle forze dell’ordine e a sostenere ogni azione utile a garantire maggiore sicurezza in tutto il comprensorio cilentano.