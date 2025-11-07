Elezioni regionali, Stefano Bandecchi “sfida” la piazza: comizio ad Agropoli

Sabato 8 novembre, alle ore 18:00, Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli ospiterà il primo incontro pubblico di Stefano Bandecchi, candidato alla Presidenza della Regione Campania. In un periodo in cui i comizi tradizionali sembrano appartenere al passato, Bandecchi decide di tornare tra la gente, prseguendo la campagna elettorale 2025 con un evento aperto a tutti.

Secondo gli organizzatori, la scelta della piazza rappresenta un gesto simbolico ma concreto: “Scendere in piazza oggi è una sfida, ma anche un segnale di apertura e partecipazione”.

Un incontro aperto alla cittadinanza

Durante l’appuntamento, Bandecchi sarà affiancato dai candidati della lista provinciale di Salerno, che illustreranno le linee guida del progetto politico per le prossime elezioni regionali.

L’evento, pensato come momento di dialogo diretto con i cittadini, offrirà l’occasione di confrontarsi su temi centrali per il futuro della Campania: sviluppo economico, lavoro, sicurezza, sostegno alle famiglie e rilancio del territorio. “L’obiettivo è ascoltare e proporre soluzioni concrete per il benessere della nostra regione”, ha dichiarato il team di Bandecchi, sottolineando l’importanza di un contatto reale con il pubblico.

Al termine dell’incontro è prevista una sessione dedicata alle domande dei giornalisti, per approfondire i punti principali del programma e consentire un dialogo aperto con i media locali e nazionali.