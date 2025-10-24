Capaccio Paestum, Bandecchi in corsa per governare la Campania: “qui c’è tutto da fare”

Candidata per la circoscrizione di Salerno la capaccese Sara Giovagnoli

A cura di Alessandra Pazzanese

Stefano Bandecchi è sindaco di Terni e, dal 31 marzo 2025, presidente della Provincia di Terni, imprenditore e già dirigente sportivo, si è proposto alla guida della Regione Campania con la lista “Dimensione Bandecchi”, candidata per la circoscrizione di Salerno la capaccese Sara Giovagnoli.

E’ il suo il nome a capo della “terza lista” di cui si era tanto parlato nei mesi scorsi.

L’incontro

Ieri l’incontro di Bandecchi con gli elettori cilentani presso l’hotel Ariston di Capaccio Paestum. Bandecchi, accompagnato dalla candidata Giovagnoli e dal Segretario di “Dimensione Bandecchi”, Riccardo Corridore, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a scendere in campo per la Campania.

Le dichiarazioni

“Cosa c’è da fare in Campania? Tutto. Mi candido perché credo che la politica abbia bisogno di competenza, coraggio e concretezza. Dopo anni da imprenditore e amministratore, ho deciso di metterci la faccia per cambiare davvero le cose, anche nella regione Campania” ha detto, tra le altre cose, Bandecchi ai microfoni di InfoCilento.

Una scelta di rottura, quella del sindaco di Terni come comunicato da lui stesso, ascoltato, ieri sera, da diversi cittadini del Cilento.

