Elezioni Regionali, Sorrentino: “Essere primo nel Golfo è motivo di soddisfazione”

"Sulla scorta di tale risultato, in un futuro prossimo il Golfo di Policastro potrebbe avere un suo rappresentante in consiglio regionale"

A cura di Maria Emilia Cobucci

La campagna elettorale per l’elezione del nuovo governatore della Regione Campania e del consiglio regionale si è conclusa da pochi giorni. Tra i candidati alla carica di consigliere vi è stato anche il consigliere provinciale e vicesindaco del comune di San Giovanni a Piro Pasquale Sorrentino che si è detto soddisfatto del risultato elettorale.

Le parole

“Essere primo eletto nel Golfo di Policastro è un motivo di soddisfazione – ha affermato Sorrentino – ma allo stesso tempo mi dà il dovere di rappresentare le istanze del Golfo di Policastro che oggi, più che mai, sono nell’agenda politica regionale: dalla sanità al turismo, passando anche per i trasporti”.

Tanta è stata la gratificazione di Sorrentino di avere conseguito un grande risultato per lista “Avanti – PSI” che conquista tre seggi e raccoglie oltre il 7% di voti. “Sulla scorta di tale risultato, in un futuro prossimo il Golfo di Policastro potrebbe avere un suo rappresentante in consiglio regionale, questo è il nostro augurio – ha poi aggiunto Sorrentino.

Al momento noi siamo molto contenti di avere un nostro rappresentante, il consigliere regionale Andrea Volpe, al quale sono andati tutti i miei auguri per una campagna elettorale straordinaria”.

