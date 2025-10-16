Elezioni regionali in Campania: ufficializzata la candidatura di Iolanda Molinaro (M5S), assessore di Vallo della Lucania

Il MoVimento 5 Stelle ha reso pubblica la lista dei candidati che parteciperanno alle prossime elezioni regionali in Campania, fissate per il 23 e 24 novembre 2025. Tra i nomi che spiccano per il territorio del Cilento figura Iolanda Molinaro, attuale Assessore del Comune di Vallo della Lucania e membro attivo del Gruppo Territoriale M5S locale.

La candidatura di Molinaro si inserisce in un percorso di impegno politico e amministrativo che la vede attiva da anni nella vita della comunità, dimostrando coerenza e passione. La sua presenza in lista è vista come un elemento di continuità e una nuova opportunità di rappresentanza per l’area cilentana.

L’eredità del senatore Castiello e l’impegno per il territorio

La discesa in campo di Iolanda Molinaro assume un significato particolare, legandosi all’eredità politica lasciata dal senatore Francesco Castiello, scomparso a fine 2024. Castiello era considerato una figura di riferimento per il MoVimento 5 Stelle e un instancabile difensore delle istanze cilentane.

La candidata stessa ha sottolineato questo legame ideale: “Mi candido per proseguire idealmente il cammino tracciato dal compianto senatore Castiello, con l’obiettivo di dare voce e forza al nostro territorio all’interno delle istituzioni regionali”.

L’obiettivo, come da lei dichiarato, è chiaro: “Voglio portare avanti un’idea di politica fondata sulla concretezza, sull’ascolto e sulla tutela dei diritti dei cittadini”.

Una lista tra esperienza e rinnovamento

La lista regionale presentata dal MoVimento 5 Stelle, guidata dal candidato presidente Roberto Fico, si caratterizza per un mix bilanciato di esperienza maturata in campo amministrativo, competenze professionali diversificate e apertura verso la società civile.

L’assetto della lista intende incarnare appieno i principi fondamentali del Movimento: trasparenza, partecipazione e rinnovamento.

La candidatura di Iolanda Molinaro mira a garantire al Cilento una voce autorevole e competente in Regione, raccogliendo l’eredità ideale di Castiello e contribuendo, in sinergia con il MoVimento 5 Stelle, alla costruzione di un futuro che sia “più giusto, sostenibile e vicino ai cittadini della Campania”.

Votazione sulla piattaforma digitale

Il processo di approvazione della proposta di lista del MoVimento 5 Stelle in Campania è affidato agli iscritti. Gli aventi diritto potranno esprimere il loro voto in merito alla composizione della lista sabato 18 ottobre 2025, nell’arco temporale dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

La votazione avverrà interamente in modalità digitale, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica #SkyVote.