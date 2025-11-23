Elezioni regionali in Campania, ecco il primo dato sull’affluenza. Elettori in calo

Urne aperte per le elezioni regionali in Campania. Dalle 7 di questa mattina, domenica 23 novembre, si vota per rinnovare il consiglio regionale ed eleggere il nuovo presidente.
Alle 12 il primo dato dell’affluenza che, come preannunciato dai sondaggi, resta bassa. 8,16% contro l’11,3% delle scorse elezioni.
Nei comuni, Salerno è al 9%, dunque sopra la media così come Eboli (9,60). Agropoli 8,95; poco più in basso Capaccio Paestum con l’8,14; 8,15 Roccadaspide;
Addirittura 6,42% di elettori a Sala Consilina; meglio Sapri: 7,69, 7,65 Polla.