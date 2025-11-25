Elezioni Regionali: il valdianese Corrado Matera viaggia a gonfie vele nel Pd

Per l’esponente di Teggiano, consigliere regionale uscente, si tratta di una conferma netta del suo peso politico nel territorio

A cura di Federica Pistone

Con la gran parte dei seggi ormai scrutinati, Corrado Matera risulta essere il più votato del Partito Democratico, attestandosi intorno alle 18mila preferenze e staccando di diverse migliaia di voti l’altro big dem, Franco Picarone.

I dati

Per l’esponente di Teggiano, consigliere regionale uscente, si tratta di una conferma netta del suo peso politico nel territorio e della sua capacità di mobilitare consenso personale oltre quello di partito.

E’ amara la situazione per Tommaso Pellegrino: nonostante le oltre 15mila preferenze raccolte e sono davvero tante — pari al 75% di tutta la sua lista, Casa Riformista — il seggio non scatta.

Per il consigliere uscente si tratta di uno dei casi più eclatanti di voto personale molto forte ma non sufficiente a garantire l’elezione, complice il mancato raggiungimento della soglia necessaria da parte della lista.

