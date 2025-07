Elezioni regionali, De Luca: «Rivolgetevi a Padre Pio»

“Per quanto riguarda la Campania, abbiate fede. Rivolgetevi a Padre Pio e fatemi lavorare”. Nella mattinata di ieri, in occasione della presentazione dell’evento Salerno sound, il governatore De Luca è stato pressato dai giornalisti anche sul futuro della Regione Campania. Il governatore continua a fare melina, provando a non esporsi sulla questione.

Le dichiarazioni

Nei giorni scorsi aveva anche provato ad ipotizzare un rinvio del voto, per portare avanti i tanti progetti in corso d’opera che ieri ha rito ai ai giornalisti “Stiamo lavorando per realizzare un tunnel all’altezza di Minori fino ad Amalfi per superare alcune strettoie che creano un problema drammatico per il traffico nel periodo estivo” così De Luca che ha aggiunto “bisogna anche valutare con gli operatori economici e con i comuni interessati forme di organizzazione flessibile del traffico veicolare; dovremmo lavorare molto, invece, nell’implementazione del traffico marittimo che nel periodo primavera-estate-inizio autunno è la soluzione più interessante, attrezzando bene gli attracchi ed evitando la congestione di altri luoghi turistici”.

Sul metrò del mare, il governatore ha aggiunto: “Tutto quello di cui parliamo, gira e rigira, sono tutti soldi della Regione. Il resto sono buone intenzioni, ma qui non paga niente nessuno”.