Elezioni regionali: affluenza sotto il 50%. Per gli exit pool sfida senza storia

Si ferma al 43,50% il dato dell’affluenza per le elezioni regionali in Campania. Un risultato ben al di sotto del precedente al 56,89%.
La provincia di Salerno è di poco più in giù rispetto alla media regionale: 42%.
I primi exit pool non danno speranza al candidato del centro-destra, Edmondo Cirielli che si fermerebbe al 40%; al 60%, invece, c’è il leader del campo largo Roberto Fico. La sfida, dunque, sarebbe soltanto per i candidati consiglieri che sperano in un posto in consiglio regionale. La provincia di Salerno ne eleggerà 9.