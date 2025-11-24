Elezioni regionali: affluenza sotto il 50%. Per gli exit pool sfida senza storia

Roberto Fico, secondo gli exit pool, sarà il nuovo presidente della regione Campania

A cura di Redazione Infocilento
Fico - Cirielli

Si ferma al 43,50% il dato dell’affluenza per le elezioni regionali in Campania. Un risultato ben al di sotto del precedente al 56,89%.

La provincia di Salerno è di poco più in giù rispetto alla media regionale: 42%.

I primi exit pool non danno speranza al candidato del centro-destra, Edmondo Cirielli che si fermerebbe al 40%; al 60%, invece, c’è il leader del campo largo Roberto Fico. La sfida, dunque, sarebbe soltanto per i candidati consiglieri che sperano in un posto in consiglio regionale. La provincia di Salerno ne eleggerà 9.

Leggi anche:

Regionali Campania, crollo dell’affluenza. Male Castellabate, Santomenna e Sacco

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vigili del Fuoco

Paura ad Acquavella: esplosione di una presa elettrica provoca principio d’incendio

L’esplosione di una presa di corrente elettrica, che alimentava la lavatrice, ha…

Pallone campo da calcio

Sport: terza categoria, il punto sul girone D

Dopo 4 giornate guida la classifica la formazione del Castelnuovo Cilento con…

Stop alla violenza sulle donne

25 Novembre, Salerno dice No alla Violenza: un fronte comune tra istituzioni e studenti

Il 25 novembre, un'iniziativa congiunta di Prefettura, Comune e scuole al Teatro…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79