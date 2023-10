Elezioni provinciali, Pd pronto a candidare Vincenzo Speranza. Si riconferma per il PSI  Pasquale Sorrentino

Vincenzo Speranza sarà il candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni provinciali in programma a dicembre, in rappresentanza dell’area sud del Cilento. Lo conferma attraverso una intervista ai microfoni di InfoCilento. La notizia era già circolata qualche giorno a margine di una pubblica assemblea tenutasi a Futani, presso la sede della comunità montana Bussento Lambro e Mingardo, alla quale hanno partecipato diversi amministratori locali, il presidente della provincia Franco Alfieri e il segretario provinciale del PD Vincenzo Luciano.

Non ci sono dubbi invece sulla ricandidatura di Pasquale Sorrentino del PSI che dichiara : ”L’obiettivo è quello di rimanere al fianco del presidente Alfieri per i prossimi anni. Stiamo costruendo una lista di uomini e donne che possa dare un contributo e soprattutto che possa avere rappresentanti in tutta la provincia. Io sono per il ritorno alle urne immediato, mi sono sempre confrontato con le elezioni reali, sottolinea Sorrentino, il meccanismo è cervellotico e di certo non avvicina i cittadini alle urne. E’ un sistema che non ci rende neanche tutti uguali. Però abbiamo l’obiettivo di correre con il massimo dell’entusiasmo ed io ce la metterò tutta, conclude il consigliere provinciale Sorrentino.