Elezioni provinciali: il commento degli amministratori

Tra i sindaci candidati alle prossime elezioni provinciali ci sono anche quelli di Sapri e Agropoli. Il primo cittadino di Sapri, Antonio Gentile, punta all’eredità di Pasquale Sorrentino, esponente del Psi e non ricandidato. In caso di elezione sarà lui il riferimento per l’area del Golfo di Policastro.

«La provincia è diventato un organismo di secondo livello, ma è un’istituzione necessaria che deve avere una rappresentanza dei territori periferici. Credo che sia necessario continuare ad avere una rappresentanza», così il sindaco di Sapri, Antonio Gentile. Parla di rappresentatività anche il primo cittadino di Agropoli, Roberto Mutalipassi: «Ho accettato la proposta del Pd di candidarmi, l’ho fatto perché il nostro territorio merita un rappresentante in provincia».

Tra i candidati c’è anche Iolanda Molinaro, assessore di Vallo della Lucania e già candidata del Movimento 5 Stelle alle regionali: «abbiamo ritenuto opportuno partecipare alla competizione provinciale – ha spiegato – abbiamo fatto una serie di valutazioni con il partito e molto democraticamente si è deciso di far partecipare anche me a queste consultazioni».