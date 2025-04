Elezioni provinciali: il candidato del centrodestra, Giuseppe Rinaldi, in visita a Policastro | VIDEO

C’è fermento nella provincia di Salerno per le elezioni del Presidente dell’Ente provinciale che si terranno Domenica 6 Aprile. Nella serata di ieri il candidato del centrodestra Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcellana, ha fatto visita nel Golfo di Policastro, in compagnia del capogruppo di Forza Italia Roberto Celano e dell’onorevole Guido Milanese. Ad accoglierlo il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato.

L’incontro

Presente all’incontro anche il primo cittadino di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo. “C’è grande entusiasmo nei territori per una proposta che vuole mettere al centro della riflessione politica, anche per il governo regionale, una proposta che viene dai territori, dal basso, dai consiglieri comunali che ogni mattina devono fronteggiare le problematiche che arrivano dai cittadini più distanti dal capoluogo di Provincia – ha affermato Giuseppe Rinaldi, Sindaco di Montesano sulla Marcellana e candidato del Centrodestra.

La nostra è una proposta che sta riscontrando consensi tra i cittadini e gli amministratori che vedono impegno, passione e disponibilità per il territorio. Tutto questo fa bene alla colazione di Centrodestra e a tutti i territori che si esprimono”.