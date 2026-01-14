Elezioni provinciali: i sindaci dei piccoli Comuni protagonisti

Sindaci dei piccoli comuni protagonisti nel nuovo corso della provincia di Salerno. Il consiglio provinciale rinnovato per tredici unità, vede tra le new entry anche il sindaco di Trentinara Rosario Carione e quello di Ottati, Elio Guadagno. Entrambi evidenziano l’importanza del ruolo della Provincia, nonostante la riforma ne abbia sminuito il ruolo.

Le priorità

«Sono rimaste in capo alla Provincia competenze importanti come la viabilità e l’edilizia scolastica», ha spiegato Carione ed è qui che proverò a portare la massima attenzione sui territori, in particolare a sud della provincia di Salerno». Temi, questi, sentiti anche dal primo cittadino di Ottati, a partire dalla viabilità: «Andremo a rappresentare l’unica area della provincia a non avere una strada a scorrimento veloce come doveva essere la Fondovalle Calore.

Noi dovremmo capire lo stato dei lavori perché pare che non sia più proseguita la vicenda, nonostante sia un’opera internamente finanziata e chiedere di rimuovere gli ostacoli. Questa è un’opera che doveva realizzarsi quarant’anni fa e che ancora oggi è vitale soprattutto in chiave turistica»