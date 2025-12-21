Elezioni provinciali: ecco la lista di Fratelli d’Italia

Ecco la prima lista presentata per le le elezioni provinciali 2026

A cura di Ernesto Rocco
Bandiera Fratelli d'italia

Fratelli d’Italia è stato il primo partito a depositare, presso gli Uffici Elettorali della Provincia di Salerno, la lista per le elezioni Provinciali, in programma per domenica 11 Gennaio 2026. 

Oggi – domenica 21 dicembre – era il termine ultimo per la presentazione. 

Tra i 16 candidati alla carica di Consigliere Provinciale c’è anche l’uscente Modesto Del Mastro. Poi L’ebolitano Damiano Cardiello e il novese Ugo Romaniello.

La lista

Questa la lista completa:

Damiano Cardiello, Giovanni Cocca , Alessandro Umberto De Martino, Modesto Del Mastro, Ciro Giordano, Antonella Gorga, Antonia Laudano, Eugenio La Sala, Gabriella Maffia, Rosa Marino, Brigida Pierri, Maria Teresa Reda, Ugo Romaniello, Antonio Somma, Rosita Vecchio, Rinaldo Villani.

TAG:
