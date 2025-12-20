Elezioni provinciali a Salerno: si scalda il motore in vista dell’11 gennaio

Cresce l’attesa per il rinnovo del consiglio provinciale di Salerno. Con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione delle liste (domani 21 dicembre), i movimenti politici a Palazzo Sant’Agostino entrano nella fase decisiva. Le urne resteranno aperte domenica 11 gennaio, dalle 8:00 alle 20:00, per una tornata elettorale che vedrà contrapposti sei diversi schieramenti tra conferme di peso e nuovi ingressi.

Gli schieramenti e le liste in campo

Il panorama politico si presenta frammentato e competitivo. Il centro-sinistra schiera quattro liste: il Partito Democratico, “A testa Alta”, Avanti-Psi e una compagine civica che aggrega le forze di Casa Riformista e Azione.

Sul fronte opposto, il centro-destra risponde con due formazioni: Fratelli d’Italia corre con il proprio simbolo, mentre Lega, Forza Italia e Noi Moderati hanno unito le forze in un’unica lista di coalizione.

I nomi del centro-sinistra tra conferme e novità

In casa Pd e alleati, l’ossatura della squadra uscente appare solida. Sono pronti alla ricandidatura i consiglieri Giovanni Guzzo, Francesco Morra, Martino D’Onofrio, Giuseppe Alfano, Giovanni De Simone, Annarita Ferrara, Filomena Rosamilia e Giuseppe Lanzara.

Si registrano tuttavia assenze di rilievo: non sarà della partita Vincenzo Speranza, a causa delle dimissioni dalla carica di sindaco di Laurito che ne precludono l’eleggibilità, né Pasquale Sorrentino, che ha scelto di non riproporsi per un nuovo mandato.

Tra le novità più interessanti spiccano i nomi di diversi sindaci pronti a fare il loro ingresso nel parlamentino provinciale. Con “A Testa Alta” Antonio Gentile (Sindaco di Sapri), Michele Ciliberti (Sindaco di Olevano sul Tusciano). Roberto Mutalipassi (Sindaco di Agropoli) sarà nelle fila del Pd dove è in bilico anche Dalila Russo, consigliere comunale di Castellabate. Elio Guadagno (Sindaco di Ottati) con la lista del Psi.

Il centro-destra punta sull’agro e sul Cilento

La coalizione di centro-destra punta forte sui territori dell’Agro Nocerino Sarnese e sul Cilento. Tra i candidati certi figurano amministratori di esperienza come Pasquale Aliberti, Giustina Galluzzo, Giovanni Rosati e Vincenzo Sellitto.

Per quanto riguarda gli uscenti, è confermata la corsa di Modesto Del Mastro, consigliere di Serramezzana. Una novità significativa in quota Cilento è rappresentata dalla candidatura di Carmen Di Benedetto, consigliere comunale di Montano Antilia.

Lo scenario politico e i prossimi appuntamenti

Le elezioni dell’11 gennaio rappresentano molto più di un semplice rinnovo amministrativo; sono considerate un vero spartiacque per gli equilibri della politica salernitana. I rumors indicano che, all’indomani del voto, il sindaco di Salerno e attuale presidente della Provincia, Enzo Napoli, potrebbe rassegnare le dimissioni. Un passaggio che aprirebbe scenari cruciali in vista di una possibile ricandidatura di Vincenzo De Luca e del prossimo congresso provinciale del Pd per la nomina del nuovo segretario.

Prima della sfida elettorale, l’attività a Palazzo Sant’Agostino resta intensa: il 29 dicembre è prevista la discussione sul bilancio, mentre il 30 dicembre si riunirà l’Assemblea dei Sindaci della Provincia per l’ultimo confronto dell’anno.