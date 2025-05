Elezioni Ispani, è sfida a due: a darsi battaglia Ionnito e Fragomeno

Si è conclusa allo scoccare della mezzanotte di ieri la campagna elettorale per le elezioni amministrative che si terranno i prossimi 25 e il 26 Maggio.

Tra i comuni impegnati al voto anche quello d’Ispani, dopo il commissariamento avvenuto lo scorso mese di Novembre. Due le liste in corsa per conquistare la maggioranza in seno al consiglio comunale: “RinascIspani“, con Capolista Gianfranco Ionnito, alla sua prima esperienza come candidato a Sindaco e “Costruiamo il Futuro“, con capolista Franco Fragomeno, già consigliere di minoranza nella passata consiliatura e in politica da diversi anni.

Gli scenari

Due compagini politiche con al loro interno ex amministratori e consiglieri di maggioranza che si daranno battaglia per conquistare la vittoria. Presenti infatti anche l’ex Sindaco Francesco Giudice che, ancora una volta, ha deciso di scendere in campo e Piernicola Lovisi ex Consigliere di maggioranza. Una campagna elettorale quella tenuta da entrambe le compagini politiche, dai toni molto bassi, come anticipato dai candidati alla carica di primo cittadino già in partenza, che si è dunque conclusa nella serata di ieri, in attesa del verdetto che arriverà nella giornata di lunedì 26 Maggio, al termine dello spoglio elettorale.