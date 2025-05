Elezioni 2025 a Ispani: presentata la lista RinascIspani

È stata inaugurata ieri a Capitello, frazione rivierasca del Comune d’Ispani, la sede elettorale della lista numero 5 “RinascIspani”, in vista delle prossime elezioni comunali in programma il 25 e 26 Maggio. Un incontro durante il quale è stata presentato il gruppo politico guidato dal Capolista Gianfranco Ionnito, alla sua prima esperienza come candidato a Sindaco.

Le dichiarazioni

“Questa è la nostra squadra vincente che sicuramente riuscirà a portare a termine tutti i progetti già iniziati precedentemente e tutti gli altri che si aggiungeranno – ha affermato Ionnito nel corso della presentazione dei candidati – Il desiderio di cambiamento e partecipazione è vivo più che mai. La nostra sede sarà sempre aperta a tutti”.

Subito dopo le parole del capolista Ionnito, è stato sottolineato dagli altri componenti del gruppo politico, nel quale è presente anche l’ex Sindaco Francesco Giudice, che gli incontri continueranno e saranno numerosi in maniera tale da “ascoltare le vostre idee e condividere la vostra visione”.

“Siamo una squadra pronta a lavorare con impegno e determinazione, al servizio delle persone e del territorio”, hanno infine chiosato all’unisono dalla lista RinascÌspani.