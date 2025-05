Elezioni comunali 2025: chiusi i seggi, ecco i dati definitivi sull’affluenza

Chiuse le urne, iniziano gli spogli per le elezioni amministrative 2025. Occhi puntati soprattutto su Capaccio Paestum, Comune che torna al voto dopo un anno, in seguito al commissariamento dell’Ente conseguente ai problemi giudiziaria che hanno interessato l’ex primo cittadino Franco Alfieri.

Tre i candidati alla carica di sindaco: Gaetano Paolino, Simona Corradino e Carmine Caramante.

I dati sull’affluenza

Il primo dato, ovvero quello dell’affluenza, fa segnare un valore negativo: 67% contro il 72% del 2024.

Anche negli altri comuni cilentani chiamati al voto, Ispani e Sant’Angelo a Fasanella, affluenza in ribasso: il centro del Golfo di Policastro ha superato di poco il 50% degli aventi diritto, contro il 59% delle elezioni precedenti; insomma per poco l’Ente non ha rischiato il commissariamento. Più alta la quota di Sant’Angelo a Fasanella: 60% contro il 69% delle ultime consultazioni.

In questi due comuni già oggi si conoscerà il nuovo sindaco; per Capaccio Paestum potrebbe essere necessario il turno di ballottaggio, previsto l’8 e il 9 giugno.