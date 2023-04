Elezioni comunali 2023 a Perito: ecco tutte le liste e i candidati

Sfida a due per le elezioni comunali 2023 a Perito. Il sindaco uscente Carlo Cirillo non sarà ricandidato.

Alla sua successione per la carica di primo cittadino del centro cilentano ci sono Pasqualino Cirillo con la lista Cittadini in movimento per un futuro migliore e Pietro Apolito con Obiettivo Comune.

Elezioni 2023 a Perito: le liste

Lista Cittadini in movimento per un futuro migliore

Candidato sindaco Pasqualino Cirillo

Angelo Panzariello

Angelo Mondillo

Giovanni Michelangelo Cirillo

Michele Dolce

Eliana Baglivi

Pasquale Conato

Adriano Cirillo

Lista Obiettivo Comune

Candidato sindaco Pietro Apolito

Francesco Belmonte

Giuseppe Conte

Ilaria Corrente

Andrea Curcio

Edmondo Lava

Antonello Marcello

Nicola Mondillo

Vincenzo Orrico

Marcello Ponzo