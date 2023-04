Elezioni 2023: il 15 aprile ultimo giorno per la presentazione delle liste. Ecco i comuni al voto

Siamo entrati nella settimana decisiva in vista delle elezioni amministrative amministrative 2023. Nella provincia di Salerno sono 18 i comuni che il 14 e 15 maggio tornano alle urne – con eventuale ballottaggio il 28 e 29 maggio – per scegliere il sindaco e per il rinnovo dei Consigli comunali.

I comuni al voto

I comuni più grandi al voto sono Pontecagnano e Campagna, unici al di sopra dei 10mila abitanti e quindi con possibilità di andare al ballottaggio.

Sono invece 8 i comuni al voto nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Si tratta di Aquara, Atena Lucana, Castelcivita, Giungano, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Perito e Roccagloriosa.

Di questi sette tornano al voto dopo la normale scadenza del mandato, discorso diverso invece per Ogliastro Cilento, l’Ente è stato commissariato nei mesi scorsi.

Il termine ultimo per la presentazione delle liste è sabato 15 aprile.

L’elenco dei comuni al voto

Aquara (Antonio Marino)

Atena Lucana (Luigi Vertucci)

Castelcivita (Antonio Forziati)

Giungano (Giuseppe Orlotti)

Novi Velia (Adriano De Vita)

Perito (Carlo Cirillo)

Roccagloriosa (Giuseppe Balbi)

A questi si aggiungono:

Montecorvino Rovella (Martino D’Onofrio)

Olevano sul Tusciano (Michele Volzone)

Pontecagnano Faiano (Giuseppe Lanzara)

San Gregorio Magno (Nicola Padula)

San Mango Piemonte (Francesco di Giacomo)

Calvanico (Francesco Gismondi)

Campagna (Roberto Monaco)

Laviano (Oscar Imbriaco)

Pellezzano (Francesco Morra)

Scala (Luigi Mansi)