Elezioni 2025, sfida a tre a Capaccio: caos a Sant’Angelo a Fasanella e Ispani | VIDEO

Le elezioni amministrative si terranno domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con un eventuale turno di ballottaggio previsto per l’8 e il 9 giugno. Sabato sarà il termine ultimo per presentare le liste.

Tre i Comuni chiamati al voto

Nel Cilento, tre comuni saranno chiamati a eleggere un nuovo sindaco: Capaccio Paestum, dopo l’arresto del sindaco Franco Alfieri e lo scioglimento del consiglio comunale; Sant’Angelo a Fasanella e Ispani, dove i rispettivi sindaci sono stati sfiduciati prima della fine del mandato. A questi si aggiunge Castelnuovo di Conza.

Ecco i candidati in corsa a Capaccio Paestum

A Capaccio Paestum, sono tre i candidati in corsa. Fratelli d’Italia sostiene Carmine Caramante, mentre gli altri due candidati, Gaetano Paolino e Simona Corradino, rappresentano visioni politiche divergenti rispetto al passato. Si prevede che ci siano almeno cinque liste a loro supporto.

Caos a Sant’Angelo a Fasanella e Ispani

Situazione incerta a Sant’Angelo a Fasanella, dove non è stato ancora individuato un candidato sindaco. Ad Ispani, la candidatura dell’ex sindaco Edmondo Iannicelli è stata annullata, e Francesco Giudice, sfiduciato in precedenza, non sarà in corsa. Entrambi i comuni sono ancora in una fase di incertezza politica.

Per tutti gli altri comuni che hanno votato nel 2020, le elezioni sono rinviate alla primavera del 2026, a causa della proroga dei mandati in seguito alle Amministrative tenutesi nel settembre 2020 per via del Covid. Una decisione simile è valida per i comuni che hanno votato nel 2021, i quali andranno alle urne nella primavera del 2027.