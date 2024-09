Ecco Cilento Tastes: al via la seconda edizione dal 27 al 29 settembre presso il Next a Capaccio Paestum

È in arrivo la seconda edizione di Cilento Tastes, al “NEXT – ex tabacchificio di Capaccio-Paestum” l’evento nato per dar voce al “brand Cilento” con i suoi artigiani del gusto, il 27, 28 e 29 settembre. L’appuntamento è venerdì 27 settembre alle ore 19:00, mentre sabato e domenica l’evento va in scena dalle ore 11:00 alle ore 24:00. Si tratta di una grande vetrina enogastronomica che punta i riflettori sulla biodiversità e le eccellenze del Cilento, epicentro della dieta mediterranea. Sulla scia del successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di 100 artigiani, 9.000 visitatori e 400 media che ne hanno parlato, si prospetta una seconda edizione ancora più coinvolgente, con tanto intrattenimento per grandi e bambini. Non solo cibo e vino, ma una manifestazione a tutto tondo che racconta il Cilento come brand unitario fatto di prodotti agroalimentari, artigianali, manufatti ed elementi intangibili come cultura, storia, saperi e tradizioni.

All’appello hanno risposto 90 espositori, “gli artigiani del gusto”, coloro che preservano il valore della produzione artigianale; 10 cantine del Consorzio Vita Salernum Vitae in un unico spazio comune, la “Cantina Cilento”, con i sommelier di FISAR – Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Ci saranno anche 7 masterclass su olio, vini, salumi, formaggi, con focus sulla leggendaria mozzarella, l’iconica pizza cilentana e il gelato. Inoltre, si terranno convegni su temi come l’hospitality, la pizza ammaccata, il melograno, l’olivicoltura, il paniere mediterraneo, il progetto Sostevin e il food marketing. Non mancheranno concerti dedicati alla musica cilentana e, come plus assoluto, la proiezione del docufilm I Cilentenari, prodotto da Iuppiter Group (Iuppiter Edizioni) e Gal Casacastra, che racconta il mito della longevità attraverso sette storie di centenari e quasi centenari che vivono nel Cilento, con la presenza del regista Andrea D’Ambrosio. Mentre, Lab for Kids è un’intera area dedicata ai bambini, con laboratori che mirano a far scoprire ai più piccoli le eccellenze e gli antichi mestieri del Cilento. L’evento è un’opportunità unica per i visitatori di degustare e acquistare le eccellenze cilentane in un unico spazio: il “NEXT – Ex tabacchificio di Capaccio-Paestum”, un sito di grande valore per il territorio, al centro di un importante lavoro di riqualificazione voluto dal sindaco Francesco Alfieri.

Il programma

Il programma è ricco e intenso: il 27 settembre lo start è alle ore 19:00 con l’apertura dei banchi d’assaggio. Tra le attività: il convegno/aperitivo “Hospitality Shine per Cilento Coast” gestito dal partner Gabetti e la masterclass sul Fiano del Cilento guidata da Maria Sarnataro, delegata AIS Cilento e Vallo di Diano, il laboratorio per bambini “Il segreto del gelato” con Domenico Belmonte. La serata si concluderà con il concerto di Loia. Il 28 settembre: dalle ore 11:00 alle 24:00, con l’apertura dei banchi d’assaggio. Tra le attività: il convegno “Cibo e Cultura” e la presentazione del progetto Sostevin. Seguiranno le masterclass Cheese lento, proposte casearie nella terra della dieta mediterranea con Maria Sarnataro di ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e quella sull’olio con Mimmo Cosimo dell’associazione Oleum “Assaggiatori Olio d’Oliva”. L’ultima masterclass in programma è dedicata all’Aglianico del Cilento con Ugo Baldassarre, delegato FISAR. Per i bambini sono in agenda i laboratori di ceramica con Silvia Di Feo e uno sulla realizzazione dei cesti di paglia con Angelo Iannuzzi. Infine, il concerto del gruppo “No More Trouble Band”. Il 29 settembre: dalle ore 11:00 alle 24:00, con l’apertura dei banchi d’assaggio. Tra le attività: il convegno sul food marketing con Qcore, la proiezione del film Cilentenari e le masterclass sulla pizza ammaccata con Cristian Santomauro e sul gelato con Domenico Belmonte. A seguire, la masterclass sui salumi con Enrico De Nigris di ONAS (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi). Ancora laboratori per i bambini sulla ceramica con Silvia Di Feo e sui balli tradizionali. La giornata si chiuderà con il concerto del gruppo “Ione Duo Band”, con un repertorio che spazia dagli anni ’80 a oggi, seguito da Sax House con cover di Jimmy Sax.

Le novità di questa edizione

Tra le novità di questa edizione di Cilento Tastes: “Da Zero”, ambasciatore della pizza cilentana, un ambizioso progetto che da Vallo della Lucania è arrivato a Milano, Firenze, Bologna e Torino, “esportando” le eccellenze del Cilento, presenta inoltre all’evento: “Neve Gelati e Torte” progetto legato al mondo del gelato, poi in anteprima il Gin Paestum dell’azienda “Old Tom Gin”, la Centrale del Latte che supporta i laboratori dei piccoli e un evento dedicato alla pizza “ammaccata” cilentana. Inoltre, c’è uno spazio dedicato l’azienda Hera nei Campi, un progetto d’avanguardia del riso in Italia e primo a Paestum, frutto della collaborazione con il Dipartimento di Agraria della Federico II presso l’Azienda agraria e zootecnica Torre Lama di Bellizzi, che ha condotto una sperimentazione per valutare l’adattabilità delle principali qualità di riso italiano alla coltura nella piana del Sele, con il metodo di coltivazione “in asciutta”.

L’evento è patrocinato dalla Regione Campania, Provincia di Salerno, Unione dei Comuni Paestum AltoCilento, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Museo della Dieta Mediterranea e Città di Capaccio Paestum. Tra le aziende che supportano l’evento: Acqua Santo Stefano, l’acqua della fonte incontaminata del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; il brand Alter Eco con i prodotti a “Impatto Zero” e plastic free; Caffè Borbone; la SaCar Forni e Gabetti. L’evento sarà raccontato in live da Radio Punto Zero con il programma “Cilento, Ti Sento” e seguito sui social da QCore.