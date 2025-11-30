Eccellenza: un rigore tinge di biancoazzurro il derby Ebolitana – Santa Maria

È dell’Ebolitana il derby del “Dirceu” contro la Polisportiva Santa Maria. Agli eburini basta un calcio di rigore dopo 2’ di partita trasformato perfettamente da Cappiello. L’episodio chiave che decide la sfida arriva dopo 120 secondi di gioco.
La partita
Calcio di rigore per l’Ebolitana per un presunto fallo di mano di Ventura ravvisato dal direttore di gara. Dal dischetto non sbaglia Cappiello per l’1-0 che indirizza il match sponda biancoazzurra. Il vantaggio spinge la squadra di Pirozzi con Caliendo che spara alta da ottima posizione.
Cost to cost di Hefiane che si fa tutto il campo per poi arrivare davanti a Volzone e calciare debolmente tra le sue braccia. Al 20’ si sveglia anche il Santa Maria. Clamoroso palo colpito da Di Genio dopo una super rovesciata a portiere battuto.
Dalla parte opposta Fernando libera il cross dove nessun compagno riesce ad arrivare puntuale. Ancora Ebolitana insidiosa con le sue verticalizzazioni. Pellecchia servito in profondità calcia di prima intenzione al volo, palla alta.
La qualità dei biancoazzurri mette in difficoltà la retroguardia cilentana. Imbucata per Hefiane che da posizione defilata non trova lo specchio della porta.
Il secondo tempo
La ripresa parte ancora con i padroni di casa all’attacco. Punizione pericolosissima a favore dell’Ebolitana. Si salva con una deviazione decisiva in angolo il Santa Maria. Anche sul fronte opposto da calcio da fermo ci prova Caprioli, palla respinta dalla barriera in corner.
Il Santa Maria è sul pezzo. Pipolo confeziona un assist per De Pasquale che lanciato a rete a tu per tu con Sorrentino non riesce a raggiungere in tempo la sfera. Pellecchia sale in cattedra.
Prima si isola e con il suo destro a giro impegna Volzone, poi da posizione ben migliore non riesce a trafiggere l’estremo difensore giallorosso che è bravo a opporsi al suo tiro ravvicinato. Finale in crescendo per gli uomini di Condemi.
Conclusione pericolosa da fuori, salva tutto la retroguardia Ebolitana in corner. Dall’angolo il colpo di testa di Ndiaye termina alto. Schema da punizione per i giallorossi con la botta dal limite di Pipolo che non impensierisce Sorrentino.
In pieno recupero l’Ebolitana riparte in contropiede con De Sio che serve un assist perfetto a Maiello che si divora il 2-0 e il gol del ko.
L’ultima possibilità è di marca Santa Maria con Godoy che prova ad avvitarsi in area, ma il suo stacco aereo si spegne fuori. Finisce cosi 1-0 per la capolista Ebolitana.
Il tabellino
Ebolitana (4-3-3): Sorrentino; Fernando (Fabbricatore), Barillari, Caliendo, Magliano; Akrapovic, Orrico (31’st Maiello), De Sio; Cappiello (44’st Trezza), Hefiane (22’st Cavallo), Pellecchia (28’st Mele). A disp: Palazzo, Siano, Delle Donne, Monaco. All: Pirozzi
Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Volzone; Ventura, Godoy, Ramacciotti, Di Genio; Caprioli, Pipolo, De Pasquale (27’st Margiotta); Severino, Ndiaye, Vona.
A disp: Lettieri, Salzano, Ciornei, Capuozzo, Carnesciali, Rizzo, Ippolito, Messano. All: Condemi
Arbitro: Giovanni Vinoso di Nola (Cicco-Oliviero)
Reti: 2’pt Cappiello (EB) Ammoniti: De Sio (EB), Pipolo (SM), Caprioli (SM) Note: Angoli: 3-3. Recupero: 1’pt e 5’st