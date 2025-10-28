Eccellenza, turno infrasettimanale: scontro al vertice Apice-Ebolitana. La Battipagliese spera nel sorpasso

È già tempo di tornare in campo per il campionato di Eccellenza, Girone B, che dopo un succulento weekend di gol e risultati importanti fa nuovamente capolino per il primo turno infrasettimanale della stagione.

Le gare

Lo scettro di giornata va di diritto al match tra Apice ed Ebolitana, appaiate in vetta alla classifica. La formazione di casa, dopo un sorprendente avvio, ha vanificato i punti di vantaggio guadagnati e ora deve difendersi dal ritorno proprio degli eburini, ma anche della Battipagliese. La squadra di Pirozzi vola sulle ali dell’entusiasmo e arriva ad Apice con la consapevolezza della propria forza, non solo tecnica ma anche di testa. La società ha invitato tutta la tifoseria a prendere parte alla trasferta per dare una carica in più a tutta la squadra in una sfida già delicatissima per il proseguo della stagione e delle ambizioni biancoblù. Spettatrice interessata è la Battipagliase che se la vedrà, fuori casa, contro il San Vito Positano. Le zebrette bramano già il sorpasso in classifica in attesa di un passo falso delle sue due attuali concorrenti per il titolo. Al “Carrano” la Polisportiva Santa Maria è disperatamente alla ricerca del successo. Nelle ultime uscite i cilentani hanno dato segnali di miglioramento dal punto di vista del gioco, ma l’obiettivo è sfatare il tabù vittoria e dare una sterzata alle difficoltà. L’avversario di turno è un Costa d’Amalfi che giungerà a Castellabate con la serenità e la spregiudicatezza dei 4 risultati utili consecutivi accumulati nelle ultime settimane.