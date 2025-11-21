Eccellenza, trasferte insidiose per Ebolitana e Battipagliese: il Santa Maria si gioca tanto al “Carrano”

Battipagliese ed Ebolitana, sfida a distanza. Il Santa Maria cerca la vittoria in casa

A cura di Manuel Chiariello
Carmelo Condemi

Una 14esima giornata piena di scenari diversi e nuove possibilità. Il campionato d’Eccellenza, Girone B, torna a fare capolino con un weekend intenso per le compagini di Ebolitana, Battipagliese e Polisportiva Santa Maria

Le gare: Ebolitana a Buccino

Due trasferte insidiose per eburini e zebrette. I primi, in vetta alla classifica con un +1 sull’Apice, fanno visita ad un Buccino Volcei sicuramente non irresistibile ma che in casa trova la maggior parte dei punti conquistati finora e che è stato già capace di arrestare la corsa della Battipagliese.

Per questo motivo, la squadra di mister Pirozzi non dovrà lasciare nulla al caso continuando la marcia da capolista del girone. Prima vera settimana di lavoro, invece, per il neo tecnico Vitale in casa bianconera.

Leggi anche:

Eccellenza: la Battipagliese stana il Santa Maria con un 2-0
Eccellenza: l’ Ebolitana consolida la vetta, battuta la Prosangiorgese
Dalla Serie D alla Promozione: le immagini del weekend

Battipagliese in Irpinia

L’allenatore della Battipagliese, dopo l’esordio vittorioso contro la Polisportiva Santa Maria, ha avuto modo di conoscere meglio la squadra e impartire le sue indicazioni tattiche che si sono già intraviste positivamente nel derby con i cilentani. Per Vitale il test fuori casa sarà con la Virtus Monteforte. Una compagine mai continua, ma che fa della velocità la sua arma migliore.

Santa Maria torna al Carrano

Infine, al “Carrano”, sarà tempo di un autentico spartiacque della stagione per la Polisportiva Santa Maria di mister Condemi. In terra cilentana arriva il Salernum Baronissi che precede proprio i giallorossi al penultimo posto a +5.

Una vittoria sarebbe di vitale importanza per l’obiettivo salvezza, ma si gioca contro una formazione anch’essa preda di una rivoluzione. Il Salernum, infatti, nell’ultima settimana ha ufficializzato la separazione con il direttore sportivo, Sabatino Lordi, e con il mister, Carlo Graziani. Al posto di quest’ultimo sulla panchina salernitana è stato richiamato Massimo Scudiero, che già nella precedente stagione ha guidato la squadra nel campionato d’Eccellenza.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Truffe agli anziani

Torna l’allarme truffe negli Alburni: «Fate attenzione»

«Da Corleto Monforte l’appello a non fidarsi di richieste di sconosciuti»

Temporali

Maltempo: prorogata allerta meteo per temporali

In alcune aree previsti temporali molto intensi

Villa Matarazzo

A Castellabate il Premio Nazionale Antonio Pianese 2025: i protagonisti dell’impegno civile e sociale

Svelati i nomi dei vincitori del Premio 2025 per la solidarietà, la…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79