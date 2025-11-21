Eccellenza, trasferte insidiose per Ebolitana e Battipagliese: il Santa Maria si gioca tanto al “Carrano”

Una 14esima giornata piena di scenari diversi e nuove possibilità. Il campionato d’Eccellenza, Girone B, torna a fare capolino con un weekend intenso per le compagini di Ebolitana, Battipagliese e Polisportiva Santa Maria

Le gare: Ebolitana a Buccino

Due trasferte insidiose per eburini e zebrette. I primi, in vetta alla classifica con un +1 sull’Apice, fanno visita ad un Buccino Volcei sicuramente non irresistibile ma che in casa trova la maggior parte dei punti conquistati finora e che è stato già capace di arrestare la corsa della Battipagliese.

Per questo motivo, la squadra di mister Pirozzi non dovrà lasciare nulla al caso continuando la marcia da capolista del girone. Prima vera settimana di lavoro, invece, per il neo tecnico Vitale in casa bianconera.

Battipagliese in Irpinia

L’allenatore della Battipagliese, dopo l’esordio vittorioso contro la Polisportiva Santa Maria, ha avuto modo di conoscere meglio la squadra e impartire le sue indicazioni tattiche che si sono già intraviste positivamente nel derby con i cilentani. Per Vitale il test fuori casa sarà con la Virtus Monteforte. Una compagine mai continua, ma che fa della velocità la sua arma migliore.

Santa Maria torna al Carrano

Infine, al “Carrano”, sarà tempo di un autentico spartiacque della stagione per la Polisportiva Santa Maria di mister Condemi. In terra cilentana arriva il Salernum Baronissi che precede proprio i giallorossi al penultimo posto a +5.

Una vittoria sarebbe di vitale importanza per l’obiettivo salvezza, ma si gioca contro una formazione anch’essa preda di una rivoluzione. Il Salernum, infatti, nell’ultima settimana ha ufficializzato la separazione con il direttore sportivo, Sabatino Lordi, e con il mister, Carlo Graziani. Al posto di quest’ultimo sulla panchina salernitana è stato richiamato Massimo Scudiero, che già nella precedente stagione ha guidato la squadra nel campionato d’Eccellenza.