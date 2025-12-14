Eccellenza, squillo Santa Maria: successo giallorosso ad Angri

Vittoria esterna per il Santa Maria Cilento al “Novi” di Angri. Finisce 2-1 per i cilentani che conquistano tre punti pesanti per la corsa salvezza contro una diretta antagonista.
La cronaca
Clamorosa occasione al 4’ per Izzo: tutto solo davanti alla porta spara su Volzone in uscita. Risposta cilentana con De Pasquale, destro a giro non molto distante dallo specchio della porta. Il 10 giallorosso si ripete con un’altra conclusione da buona posizione, ma nulla di fatto. Partita pimpante: Izzo si accentra e calcia in malo modo.
Il Santa Maria si rivede al 22’: buona trama offensiva con il pallone che arriva dalle parti di Ndiaye, murato in calcio d’angolo dalla difesa grigiorossa. Il numero 11 si invola al 26’ verso la porta di Colantuono, ma viene stoppato dalla chiusura di De Gennaro mentre sta per calciare.
Stessa situazione tre minuti dopo, ma Ndiaye sciupa ancora una volta calciando centrale tra le braccia di Colantuono. Al 34’ ci prova dalla distanza Caprioli, la palla termina fuori. Grande chance per l’Angri con Accietto, ma Volzone vola a salvare in angolo sul destro ravvicinato del 10 locale. Non succede più nulla, si va all’intervallo sullo 0-0.
Il secondo tempo
Riparte forte il Santa Maria con un calcio di punizione intercettato da Colantuono, che si ripete salvando in angolo su un tiro di Ndiaye. Il primo tentativo dell’Angri arriva con un tiro dal limite bloccato da Volzone.
Il meritato vantaggio giallorosso arriva al 14’ con Faye: ripartenza perfetta, assist di Ndiaye e tocco vincente del neo arrivato che appoggia comodamente in rete (0-1). Reazione Angri affidata a un colpo di testa su angolo di De Gennaro, pallone fuori.
Raddoppio cilentano al 22’ con De Pasquale, anche per lui è il primo con il Santa Maria. Il numero 10 raccoglie l’assist di Ndiaye e batte con una forte conclusione ravvicinata il portiere (0-2).
L’Angri accorcia con un colpo di testa di De Gennaro su calcio d’angolo, ma l’arbitro annulla per un fallo. In pieno recupero accorcia Casacchia, ma non basta all’Angri perché al triplice a festeggiare per l’intera posta in palio sono i cilentani.
Il tabellino
US Angri 1927 (3-4-1-2): Colantuono; Autiero, Ianniello (29’ st Fiore), De Gennaro; Casacchia, Fortunato, Balzano (37’ st Metafora), Bamba; Petrone; Accietto, Izzo (21’ st Rosolino).
A disp.: Diodati, Fiore, Garofalo, Apuzzo, Manzi, Flagiello, Ruocco. All.: Quaglietta.
Santa Maria Cilento (4-3-3): Volzone; Ventura, Godoy, Ramacciotti, Parisi; Pipolo (26’ st Ciornei), Caprioli, De Pasquale (23’ st Di Genio); Ndyaye, Faye (32’ st Margiotta), Severino (12’ st Messano).
A disp.: Tedesco, Salzano, Ippolito, Rizzo, Carnesciali. All.: Volpe (squalificato Condemi)
Arbitro: Francesco Pirozzi di Frattamaggiore (Miraglia-Orazio) Marcatori: 14’ st Faye (SM), 22’ st De Pasquale (SM), 48’ st Casacchia (A) Espulsi: -Ammoniti: Godoy (SM), Balzano (A), Casacchia (A), Ianniello (A), Caprioli (SM), Ramacciotti (SM), Ventura (SM), Messano (SM), Ndiaye (SM)
Note: angoli: 3-3. Recupero: 3’ pt e 6’ pt.