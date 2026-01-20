Eccellenza scolastica a Eboli: tre studenti in finale ai campionati di astronomia

L’istituto comprensivo Giacinto Romano di Eboli si conferma un polo di eccellenza scientifica nel panorama scolastico provinciale. Tre studenti della scuola secondaria di primo grado, Aurora Manzione, Valentina Naimoli e Paolo Sommanticco, hanno conquistato l’accesso alla finale interregionale dei XXIV Campionati Italiani di Astronomia. Il risultato assume un rilievo particolare poiché nessun altro istituto della provincia di Salerno è riuscito a ottenere un traguardo analogo in questa edizione.

La competizione, bandita e promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha visto una partecipazione massiccia su scala nazionale: sono stati infatti 9.700 gli studenti coinvolti, in rappresentanza di 341 istituti scolastici distribuiti su tutto il territorio italiano.

Il percorso verso la finale interregionale di Napoli

Il successo dei tre giovani talenti ebolitani è il frutto di una solida preparazione accademica coordinata dalla docente Lucrezia Gallotta, che ha guidato gli alunni nel superamento della fase eliminatoria. Il prossimo appuntamento cruciale è fissato per la fine di febbraio, quando la delegazione della scuola Giacinto Romano si recherà presso l’Osservatorio Astronomico di Napoli. In questa sede, gli studenti sosterranno le prove decisive per tentare di staccare il pass per la finale nazionale.

Il plauso della dirigenza scolastica

Il prestigioso risultato ha suscitato grande entusiasmo all’interno della comunità educativa. La dirigente scolastica, Mariateresa Di Guglielmo, unitamente all’intero corpo docente, ha voluto manifestare pubblicamente il proprio sostegno ai tre finalisti. Dalla direzione scolastica sono giunti i migliori auguri affinché i ragazzi possano proseguire con successo il loro cammino, auspicando che la delegazione ebolitana possa essere protagonista anche nelle fasi conclusive del concorso nazionale.