Eccellenza, pari per l’Agropoli conto la Virtus Junior Stabia: rammarico per i delfini

Una buona Agropoli raccoglie meno del gioco prodotto e pareggia contro la Virtus Junior Stabia.

Il primo tempo

L’Agropoli comincia l’incontro con il piglio giusto, la prima occasione capita sulla testa di Tegolo al 13’, la sfera termina alta, ma la posizione era irregolare, pronta la risposta della Virtus Stabia con Evacuo sempre di testa, pallone alto. Le occasioni più nitide arrivano alla mezz’ora, prima l’Agropoli con Tegolo va vicinissima al goal, con un destro dell’attaccante da fuori area che termina la sua corsa sulla traversa, sul ribaltamento di fronte Evacuo con un azione personale strozza il destro che finisce di poco a lato. La prima frazione termina con il risultato di 0-0.

La ripresa

Nella ripresa, l’Agropoli prova subito a rendersi pericolosa con una punizione di Di Pasquale, respinta da Munao. La Virtus Junior Stabia risponde sempre da calcio piazzato con Onda, ma Grieco si allunga e respinge lateralmente, i delfini al 67’ hanno l’occasione per portarsi in vantaggio, Chietti calcia al volo di sinistro in area di rigore, la sfera termina di un soffio a lato. L’Agropoli al 74’ dopo una bella manovra corale, va al tiro con Romano che spedisce la palla a lato.

Al 92’ i delfini hanno il match point sui piedi di Margiotta che tutto solo spara addosso a Munao, l’ultima occasione dell’incontor capita a Navas che calcia sull’esterno della rete. Termina così l’incontro con il risultato di 0-0, buon punto per l’Agropoli che muove la propria classifica.