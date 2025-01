US Agropoli: i delfini cadono in casa con il Montemiletto

Prima giornata del 2025 e del girone di ritorno per l’Agropoli che, al “Guariglia”, riceve gli irpini del Montemiletto: termina 0-1 una gara senza grosse emozioni decisa dalla rete di Prevete arrivata nel primo tempo.

Il primo tempo

Il diciottesimo turno del gruppo B d’Eccellenza, con calcio d’inizio fissato alle 14:30, vede i delfini tornare in campo dopo i due passi falsi di fine 2024 contro Baronissi e Pol. Santa Maria.

Mister Ferullo sceglie dal primo minuto Grieco tra i pali, Ramacciotti, Cusannó, Brignola e Tonelli nel pacchetto arretrato. Gandino, Romano, Ferraiolo e Di Pasquale stazionano in mediana con Luvumbu e Chietti che formano il tandem offensivo.

Direzione arbitrale del match affidata, invece, al sig. Gerardo Rosa della sez. di Sala Consilina.

La gara

L’Agropoli parte meglio e al 9′ chiede un rigore per un contatto dubbio con Luvumbu che cade in area ma la terna arbitrale lascia correre. Assente Margiotta, in tribuna causa squalifica, davanti delfini poco incisivi: al 19′ Chietti, dei 20 metri, chiama all’intervento di pugno Amendola che dopo due giri di lancette blocca il tiro dal limite di Luvumbu.

Inoperoso, invece, Grieco chiamato ad interventi di ordinaria amministrazione nella prima mezz’ora. Al 31′ a segnare è però il Montemiletto che dopo un’azione sulla sinistra trova Prevete pronto per la deviazione vincente all’altezza del rigore. I padroni di casa, invece, si rivedono al 37′ con Romano che da posizione defilata trova attento Amendola.

Più pericoloso il Montemiletto, al 39′, con Moccia che dal cuore dei sedici metri alza sopra la traversa. I padroni di casa, invece, si rivedono al 37′ con Romano che da posizione defilata trova attento Amendola. Più pericoloso il Montemiletto, al 39′, con Moccia che dal cuore dei sedici metri alza sopra la traversa. La prima frazione si chiude così con gli ospiti avanti di una rete.

In avvio di ripresa, al 5′, Agropoli pericoloso con un tiro-cross di Romano che dal settore sinistro vede la sua conclusione spegnersi larga. I ritmi di gioco con il passare dei minuti diventano più blandi con i delfini a girare palla senza trovare però alcuno sbocco degno di nota. Un lampo al 33′ quando Chietti si mette in proprio tagliando il campo palla al piede prima di essere chiuso in angolo, che vede il colpo di testa di Ramacciotti lontano dai pali irpini.

L’Agropoli cerca la via del pari ancora da palla inattiva ma la battuta defilata di Chietti non trova nessuno in area pronto per la deviazione vincente come capita dopo al tentativo di Romano. Nel finale gli uomini di Ferullo provano il tutto per tutto alla ricerca di un pari che non arriva. Termina, infatti, 0-1 per il Montemiletto.