Eccellenza: nel weekend impegni ostici per le cilentane

L’Us Agropoli dopo aver ottenuto la prima vittoria stagionale, prova a dare continuità ai propri risultati. Ufficializzato il ritorno del gioiellino Capozzoli, sabato andrà ad affrontare la Pro Sangiorgese in uno scontro tra due squadre che militano nelle zone basse della classifica, partita delicata per i delfini che provano a risalire la classifica dopo un avvio complicato.

Calpazio a Scafati

La Calpazio ancora imbattuta in questa stagione andrà sul campo della Scafatese per cercare l’impresa, dopo il duro sfogo di mister De Cesare post partita contro il Costa D’Amalfi, la squadra proverà a mettere in difficoltà la Scafatese cercando di continuare l’ottimo percorso fatto fino ad ora.

Sapri contro la corazzata Sarnese

Infine il Sapri ospiterà la corazzata Sarnese, squadra accreditata alla vittoria finale del campionato, dopo l’avvicendamento in panchina di Turco con mister Pirozzi, la Sarnese proverà a dare continuità ai propri risultati, mentre il Sapri dopo due vittorie consecutive cercherà di inanellare la terza vittoria contro un avversario ostico.