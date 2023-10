US Agropoli, finalmente arriva la prima vittoria dei Delfini

L’US Agropoli ottiene la prima vittoria della stagione, proprio nel momento più buio quando la rivoluzione sembrava alle porte. Una vittoria meritata dai delfini per quanto messo sul campo a livello di intensità e di occasioni, in una sfida comunque combattuta contro un buon Audax Cervina.

Primo tempo

L’Audax Cervinara inizia bene la partita con un buon palleggio, mentre l’Agropoli sembra bloccato. Al minuto 14′ arriva la risposta dei padroni di casa con la prima occasionissima. È bravo D’Andrea a uscire su Rabbeni e a salvare i suoi.

Al 22′ altra occasionissima Agropoli. Parte Gaita coast to coast, buono il servizio per Onesto che sciupa da due passi. La reazione dell’Audax al 33′. Cross per Iuliano che mette sopra la traversa.

La ripresa

Entra bene l’Agropoli, deciso a trovare il vantaggio. Ci prova per ben due volte Rabbeni, prima da fuori e poi in girata. Ottimo l’ingresso di Cesani che amministra bene in cabina di regia. Proprio il numero 18 si libera bene in aria, sterza e viene messo giù. Per Talotti di Napoli è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Rabbeni che spara sotto la traversa e fa 1 a 0.

Arrivano anche altre due occasioni per l’US Agropoli che non riuesce a chiuderla, probabilmente anche a causa della stanchezza dei suoi uomini d’attacco. Alla fine però i Delfini possono sorridere e portare a casa i primi tre punti della stagione, che deve ricominciare da questa vittoria.