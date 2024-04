Agropoli – Calpazio: Margiotta ferma i delfini che dicono addio al sogno playoff

È un derby da botta e risposta quello disputato tra Us Agropoli e Capazio, alla rete nel primo tempo di Rabbeni risponde Margiotta nella ripresa, con il classico goal dell’ex. Il pareggio accontenta maggiormente la Calpazio che si avvia alla salvezza, mentre l’Agropoli saluta (a meno di miracoli) il sogno playoff.

Il primo tempo

Fase di studio a inizio partita, prova a fare la partita l’Agropoli, ma le strette maglie del 4-4-2 disegnato da Santosuosso neutralizzano ogni tentativo.

Al 12’ minuto i delfini rischiano l’harakiri: Volpe anticipa Cesani, poi batti e ribatti con Spagnulolo e lo stesso Volpe che si presenta a tu per tu con Romano bravo a salvare. Pochi istanti dopo è punizione per Calpazio dal limite: deliziosa traiettoria disegnata da Masocco ma la sfera dà un bacio alla traversa e si alza alta.

Ancora Calpazio in avanti con Margiotta che termina a terra in area di rigore, non c’è nulla per il direttore di gara.

Vantaggio dell’Agropoli al minuto 26’, grande giocata di Rimoli sulla fascia, palla dietro per Gaita a botta sicura, sfera che si aggiusta per Rabbeni che firma l’1 a 0.

Occasionissima Calpazio al minuto 37’. Ottimo cross di Rekik su calcio di punizione sul quale si avventa Margiotta che non riesce a insaccare.

La ripresa

Minuto 4’, a recriminare per un calcio di rigore questa volta è l’Agropoli, Raucci viene steso in area, ma anche in questa circostanza per il direttore di gara è troppo poco per concedere il penalty. Al 13’ occasione per l’Agropoli, recupero palla di Sannia da questi a Rimoli che controlla in modo imperfetto e si fa rimontare.

Al minuto 25 la Calpazio pareggia con la più classica delle reti dell’ex, Vincenzo Margiotta si avventa su un cross di Rekik e inzucca da pochi passi. Una rete da vero bomber d’aria quella del quarantaduenne agropolese.

Poco dopo d’Avella si invola a tu per tu con Romano, è provvidenziale Romanelli a rinvenire in scivolata. Altro brivido per i tifosi dei Delfini. Al minuto 36’ Ambrosino si gioca anche la carta Corado, inserito al posto di Gaita, Agropoli a trazione anteriore nei minuti finali. Ultima occasione per la Calpazio Masocco per Volpe, è reattivo Romano a respingere a a chiudere la gara.