Eccellenza: pari nel derby tra Agropoli e Calpazio, vittoria Sapri

Nella trentunesima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, termina in parità il derby tra Agropoli e Calpazio, mentre il Sapri torna alla vittoria con il Faiano.

Il derby

L’Agropoli al “Guariglia” non va oltre il pari contro un’ottima Calpazio; l’incontro viene deciso dai due marcatori principe delle due compagini, al goal di Rabbeni nella ripresa risponde Margiotta. Un punto importante per la Calpazio in ottica salvezza, ma che invece crea molto rammarico per l’Agropoli nella corsa ai play-off.

Sapri travolgente

Vittoria travolgente e convincente per il Sapri di Del Sorbo sul campo del Faiano, termina 4-1 l’incontro, decisive le reti di Cocchia Guti e doppietta di Baca, tre punti fondamentali per gli spigolatori alla ricerca della salvezza.

Tre giornate al termine del campionato con l’Agropoli che si allontana dalla zona play-off, la Calpazio che mantiene una distanza di sicurezza dalla zona play-out, mentre il Sapri si rilancia in zona salvezza.

Classifica

Sarnese 74

Castel SanGiorgio 65

Scafatese 57

Costa D’Amalfi 57

Buccino 56

Agropoli 50

Giffoni Sei Casali 48

Santa Maria La Carità 42

Calpazio 37

Virtus Avellino 36

Audax Cervinara 36

Salernum Baronissi 34

Sapri 34

S. Antonio Abate 33

Città Di Solofra 32

Apice 29

Pro Sangiorgese 27

Faiano 12

Risultati

Buccino – Santa Maria La Carità 2-0

Solofra – Apice 1-0

Giffoni – Costa D’Amalfi 0-5

Castel SanGiorgio – Salernum Baronissi 2-0

Sapri – Faiano 4-1

Agropoli – Calpazio 1-1

Cervinara – Pro SanGiorgese 1-0

S. Antonio Abate – Virtus Avellino 4-0

Sarnese – Scafatese 1-0