Eccellenza: l’Ebolitana verso il rush finale. Il Ds Taglianetti: “tanto entusiasmo in città”

Il Direttore sportivo, Ramon Taglianetti, è intervenuto nella trasmissione di InfoCilento "InCampo"

Antonio Pagano

L’Ebolitana si prepara al rush finale del campionato di Eccellenza, da qui alla fine 5 le gare che separano gli uomini di Pirozzi dalla tanto attesa Serie D. Tanto l’entusiasmo in città come ricordato anche dal Direttore Sportivo Ramon Taglianetti intervenuto nella trasmissione sportiva di InfoCilento “In Campo”.

Le parole di Taglianetti

“È evidente che l’euforia cresce giorno dopo giorno, in città si sente, si avverte entusiasmo, quota voglia di ritornare diciamo in un campionato nazionale e credo che una piazza come Eboli, meriti di confrontarsi con piazze importanti, anche perchè sono 10 anni che non facciamo la Serie D, quindi c’è tanta voglia di calcio, c’è tanta voglia di confrontarsi e quest’anno come abbiamo sempre detto dal primo giorno, non ci siamo mai nascosti, il nostro obiettivo era quello di raggiungere la serie D, credo che in questo momento siamo i favoriti”.

Il percorso di questa stagione

Il Dirigente eburino si è poi soffermato sul campionato di quest’anno : “c’è stato un momento nel campionato in cui abbiamo avuto qualche stop ma più che altro dovuto ai tanti infortuni perchè mancavano non solo Cappiello ma bensì mancavano 6 titolari, quando in una rosa togli 6 titolari diciamo che le assenze si sono sentite, Giacinti, Cappiello, Said, Pellecchia, Magliano, quindi abbiamo vissuto un mese e mezzo un pò così infatti abbiamo fatto 7 partite, soltanto 8 punti su 21 disponibili.

Credo che se avessimo avuto qualche giocatore in più, probabilmente oggi si parlava di un distacco diverso anche se c’è da dire che bisogna fare i complimenti all’Apice, credo che stia facendo un campionato importantissimo, allenata da un allenatore importante, forse la “delusione” può essere la Battipagliese che sinceramente io personalmente mi aspettavo qualcosa di diverso. Però va bene così per noi, ci auguriamo di arrivare fino alla fine anche con solo i tre punti di vantaggio”.

I prossimi impegni

Infine un riferimento ai prossimi impegni contro Pro San Giorgese, Buccino, Pol. Santa Maria, Virtus Monteforte e Castel Poto:” Io credo che le partite alla fine nascono sul campo, e ogni partita può prendere una direzione, premesso che già domenica contro la Pro Sangiorgese è una partita impegnativa al massimo perchè quando giochi contro una squadra che deve fare punti è sempre difficile, credo che alla ripresa contro il Santa Maria può essere uno snodo importante per noi e una partita importante anche per il Santa Maria, quindi questa è una partita veramente da preparare bene, ci auguriamo che il Santa Maria in queste due partite possa fare 6 punti e trovarla un attimino più distesa”, conclude.

