Eccellenza: l’Ebolitana batte la Pro Sangiorgese e va a cinque punti dall’Apice

La capolista Ebolitana di mister Pirozzi, vince a San Valentino Torio contro la Pro Sangiorgese e stacca l’Apice di cinque lunghezze.

La partita

Inizia la gara ed al primo minuto Hefiane, imbecca Cavallo:tiro a lato. Occasione per l’Ebolitana al dodicesimo: tiro cross deviato in angolo da un difensore, con il pallone che termina a lato. Minuto venti, Trevisone colpisce di testa: sfera sopra la traversa, con Pappalardo che controlla. Diagonale di De Sio sulla destra di Botta, al ventiseiesimo.

Tre minuti dopo passaggio di De Sio per Cappiello, gran colpo di testa, messo in angolo da Botta. La sblocca il capitano De Sio: bravissimo Cappiello in area a servire De Sio, che trafigge Botta. La capolista è in vantaggio. Espulso Trezza per fallo su Nocera, giudicato come ultimo uomo. Palo e poi pareggio di Totaro al 40°esimo: si gira in area ed insacca alle spalle di Pappalardo.Tre minuti di recupero e fine primo tempo.

La ripresa

Ripresa con l’espulsione al sesto di Barbarisi,secondo giallo. Le due squadre tornano a giocare dieci contro dieci. Grandissima occasione per Giacinti para Botta, sulla respinta Marrazzo, mette fuori di un niente. Ci prova De Sio con un rasoterra parato a terra dal portiere dopo ventidue minuti. Vantaggio della capolista al trentesimo ancora con il capitano De Sio. Sberla dal limite dell’area che non lascia scampo a Botta.

Due ad uno, la formazione di Pirozzi, sblocca per la seconda volta il match. Passano cinque minuti ed il solito De Sio sfiora la terza rete,pallone a lato sulla destra di Botta.Sessanta secondi e Marrazzo spara fuori.

Prova Arcaro al 40 esimo, blocca Pappalardo. Al minuto 43°punizione di Arcaro deviata in angolo da Pappalardo. Dopo nove di recupero l’Ebolitana vince ed allunga a più cinque sull’Apice.