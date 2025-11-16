Eccellenza: la Battipagliese stana il Santa Maria con un 2-0

Sconfitta esterna per il Santa Maria Cilento: vince la Battipagliese 2-0 allo stadio “Provenza” di Macchia di Montecorvino Rovella. A decidere l’incontro sono le reti di Ripa e Onesto nel primo tempo.
La partita
Alla Battipagliese bastano otto minuti per sbloccare la gara con un tocco di Ripa: il capitano raccoglie il servizio dalla destra di Cafaro e insacca alle spalle di Volzone (1-0). Protesta la squadra ospite per un possibile tocco prima che la palla superi la linea di porta di Onesto in posizione di fuorigioco.
Il Santa Maria potrebbe subito pareggiare con Ventura: il numero 4 alza di poco il suo piatto destro sopra la traversa. Le zebrette hanno una doppia chance poco prima della metà del primo tempo: Volzone anticipa in un’uscita Olmos, si avventa Cafaro sul pallone il Santa Maria salva sulla linea di porta.
I giallorossi rispondono con il neo entrato Salzano, subentrato a Saponara, che crossa in area per Severino, la sua deviazione area rotola fuori. La squadra di Vitale raddoppia al 29’ al termine di una splendida azione corale conclusa con un perfetto diagonale di Onesto (2-0).
Condemi tira fuori dalla contesa anche Di Pasquale, al suo posto inserisce Ciornei. Al 33’ Caprioli scodella una punizione in area sulla quale si avventano due compagni di squadra, ne esce fuori una traiettoria aerea preda di Trapani.
I locali rischiano di dilagare al 36’ con Formicola, ma Volzone in uscita chiude in calcio d’angolo. Nemmeno sessanta secondi dopo salva Di Genio sulla linea su un piatto ravvicinato di Ripa. Al 42’ Caprioli prova a sorprendere dalla distanza Trapani, ma senza successo.
La ripresa
All’inizio del secondo tempo è Severino a riscaldare i guantoni di Trapani: il classe 2009 si accentra e calcia forte ma centrale. Calcia dalla distanza, invece, Vitale senza arrecare particolari disturbi al portiere giallorosso.
É impreciso Formicola che calcia di prima intenzione dal limite senza centrare la porta. Il Santa Maria costruisce la sua più occasione importante al 10’ con Salzano, finta e tiro che impegna severamente Trapani, poi arriva Ventura a calcia al volo senza riuscire a trovare lo specchio della porta.
Ci prova anche Capuozzo, ma para Trapani senza problemi. Dopo una fase tranquilla di gioco, Cafaro ci prova dal limite a rimpinguare il punteggio, ma la mira è sbagliata. Al 33’ Senatore va via sulla sinistra, trova Olmos che non riesce a superare Volzone.
Al 38’ intervento falloso nell’area della Battipagliese ai danni di Salzano, ma per l’arbitro non c’è nulla. Ribaltamento di fronte e Senatore si divora un gol praticamente già fatto. Ancora Salzano è pericoloso per il Santa Maria.
Santa Maria anche sfortunato quando in pieno recupero un colpo di testa di Godoy si stampa sul palo, ma il risultato non cambia.
Il tabellino
Battipagliese (4-3-3): Trapani; Losasso, Suozzo, Bisceglia, Bocchetti (29’ st Cuomo); Olmos (42’ st Borgia), Vitale, Formicola (18’ st Nuvoli); Cafaro, Ripa (42’ st Sabatino), Onesto (20’ st Senatore).
A disp.: Di Sarno, Paraggio, Garofalo, Nese. All.: Vitale.
Santa Maria Cilento (4-3-3): Volzone; De Cono, Godoy, Di Genio, Vona; Ventura, Caprioli, Di Pasquale (30’ pt Ciornei); Saponara (21’ pt Salzano), Severino, Capuozzo (21’ st Noletta).
A disp.: Lettieri, Messano, Troise, Ippolito, Rizzo, Carnesciali. All.: Condemi
Arbitro: Roberto Pecora di Avellino (Giugno-Coiro)
Marcatori: 8’ pt Ripa (B), 28’ pt Onesto (B)
Espulsi: -Ammoniti: Formicola (B), Olmos (B), Onesto (B), Godoy (SM), Caprioli (SM), Losasso (B), Salzano (SM). Note: angoli 2-3. Recupero: 1’ pt e 5’ st.