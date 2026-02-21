Eccellenza, il Santa Maria cade nella ripresa a Maiori: vince il Costa d’Amalfi

Trasferta amara per il Santa Maria che perde di misura, 1 a 0, al “San Martino” di Maiori contro il Costa d’Amalfi. I giallorossi pagano a caro prezzo la rete subita alla mezz’ora della ripresa da Bentos.

La gara

Il primo tentativo è di Vona dalla distanza, para Manzi senza fatica. Risponde al 13’ Maugeri per il Costa d’Amalfi, sempre dalla distanza, ma la sfera termina ampiamente sul fondo. Al quarto d’ora doppia chance per il Santa Maria prima con De Pasquale che si accentra e calcia, bravo Manzi a smanacciare, e poi con un tocco di Ndiaye in mischia, si salva ancora la squadra locale. Ci prova anche il capitano Caprioli, ma il suo tentativo non impensierisce il portiere locale. Calcia con coraggio da fuori area anche Schiattarella, ma non trova la porta.

Al 38’ cross insidioso di Elefante, attento l’estremo difensore dei cilentano ad intercettare la sfera. Spara alto, al termine di un’azione elaborata dalla destra, Maugeri.

Al 43’ ripartenza del Santa Maria con Faye che prova a liberarsi in area di rigore, ma sul più bello viene fermato in angolo.

All’inizio della ripresa ci prova su calcio piazzato l’ex Mansi, pallone non molto distante dallo specchio della porta. È prodigioso al 15’ il corpo di reni di Manzi a salvare in angolo sul tiro dal limite di Schiattarella. Al 25’ punizione insidiosa di Caprioli, allontana a fatica la difesa locale.

La gara si sblocca alla mezz’ora con il vantaggio del Costa d’Amalfi: Bentos protegge bene in area, si gira e complice anche una deviazione difensiva supera Volzone (1-0). Reazione giallorossa immediata con un tiro di Salzano, decisivo ancora Manzi a salvare la squadra della Costiera Amalfitana. Al 40’ Manzi si conferma il miglior in campo parando ancora su Schiattarella. Non c’è più tempo nel finale per recuperare, festeggia la squadra locale.