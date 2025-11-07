Eccellenza, Battipagliese chiamata al riscatto: Ebolitana al primo tentativo di fuga

Weekend d’Eccellenza alle porte per le compagini del territorio che dopo un tour de force negli ultimi giorni, hanno avuto una settimana completa di lavoro per prepararsi alle rispettive sfide di campionato.

Le gare

L’irresistibile Ebolitana mette alla prova il suo tentativo di fuga in vetta alla classifica sfidando il San Vito Positano fuori casa. La squadra di Pirozzi conserva il +3 sull’Apice e il +4 sulla Battipagliese e affronta i giallorossi che vengono da due ko consecutivi tra le mura amiche. Questo campionato, però, ha già messo in evidenza la sua imprevedibilità e quindi occhio alle sorprese. Settimana non delle migliori in casa Battipagliese. Le zebrette devono assolutamente smaltire e rimuovere il pesante ko contro la Pro San Giorgese e per farlo quale miglior modo se non rituffarsi subito in campo nel match contro un Buccino Volcei non di certo imbattibile. La formazione di mister Fiume, però, ha bisogno di una reazione di cuore e orgoglio proprio per rendere la sconfitta di settimana scorsa solo una semplice parentesi da archiviare. La Polisportiva Santa Maria, invece, al “Carrano” se la vedrà con la Sanseverinese in un autentico scontro diretto per la salvezza da non poter fallire. Le due squadre sono distanziate di una sola lunghezza in fondo alla classifica e i giallorossi hanno tutte le intenzioni di continuare a vincere davanti al proprio pubblico dopo che il primo e unico sorriso stagionale finora è arrivato proprio in casa propria.