Eccellenza, Battipagliese chiamata al riscatto: Ebolitana al primo tentativo di fuga

Weekend d’Eccellenza alle porte per le compagini del territorio che dopo un tour de force negli ultimi giorni, hanno avuto una settimana completa di lavoro per prepararsi alle rispettive sfide di campionato

A cura di Manuel Chiariello

Weekend d’Eccellenza alle porte per le compagini del territorio che dopo un tour de force negli ultimi giorni, hanno avuto una settimana completa di lavoro per prepararsi alle rispettive sfide di campionato.

Le gare

L’irresistibile Ebolitana mette alla prova il suo tentativo di fuga in vetta alla classifica sfidando il San Vito Positano fuori casa. La squadra di Pirozzi conserva il +3 sull’Apice e il +4 sulla Battipagliese e affronta i giallorossi che vengono da due ko consecutivi tra le mura amiche. Questo campionato, però, ha già messo in evidenza la sua imprevedibilità e quindi occhio alle sorprese. Settimana non delle migliori in casa Battipagliese. Le zebrette devono assolutamente smaltire e rimuovere il pesante ko contro la Pro San Giorgese e per farlo quale miglior modo se non rituffarsi subito in campo nel match contro un Buccino Volcei non di certo imbattibile. La formazione di mister Fiume, però, ha bisogno di una reazione di cuore e orgoglio proprio per rendere la sconfitta di settimana scorsa solo una semplice parentesi da archiviare. La Polisportiva Santa Maria, invece, al “Carrano” se la vedrà con la Sanseverinese in un autentico scontro diretto per la salvezza da non poter fallire. Le due squadre sono distanziate di una sola lunghezza in fondo alla classifica e i giallorossi hanno tutte le intenzioni di continuare a vincere davanti al proprio pubblico dopo che il primo e unico sorriso stagionale finora è arrivato proprio in casa propria.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Olevano sul Tusciano, il sindaco Ciliberti: “Il Tusciano è in salute, simbolo del nostro impegno per l’ambiente”

"I rilievi confermano che il fiume nel nostro territorio è limpido e…

Anziana

Tentativo di truffa a San Pietro al Tanagro: le autorità allertano gli anziani

Ancora allarme per tentativi di truffe ai danni di anziani

Agropoli: incontro con i commercianti per il Natale 2025

L’Amministrazione ha invitato i commercianti a partecipare attivamente, inviando proposte e idee…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79